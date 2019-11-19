Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Япония сделала заявление о Курилах
Япония сделала заявление о Курилах
Азия
Соколов попытался покончить с собой
Соколов попытался покончить с собой
Происшествия
Сын Лукашенко получил высокий пост в Белоруссии
Сын Лукашенко получил высокий пост в Белоруссии
В мире
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу
Происшествия

Из водной столицы России ушла вода 

Lenta.ru 53 минуты назад
Из водной столицы России ушла вода
Фото: страница «Соседи СПЧ ● Приморский район» во ВКонтакте
В Санкт-Петербурге — городе, который называют водной или морской столицей России, — стремительно снижается уровень воды в Неве и Финском заливе. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
По данным портала на 18 ноября, уровень воды в Неве в районе Горного университета (расположен на Васильевском острове) упал на 23 сантиметра. В Финском заливе на двух судопропускных сооружениях он снизился на 35 и 36 сантиметров. Вода убыла и в других реках и каналах Петербурга, отмечает издание, в частности, гуляющие по набережной Карповки — рукава Невы — теперь могут без усилий рассмотреть дно реки.
Профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин заявил «Дневнику», что сгон воды связан, вероятно, с ветром восточных направлений — обмеление произошло из-за того, что в последнее время именно он постоянно дул в городе. «Но это сугубо временное явление, как только ветер переменится, все вернется на круги своя», — подчеркнул эксперт.
В начале сентября этого года режим ЧС был введен в Якутске из-за резкого снижения уровня воды в реке Лене. Он опустился ниже нормы на 2,5 метра. Одной из причин обмеления метеорологи назвали лесные пожары, дым от которых разъедал облака, что препятствовало дождям.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
Последние новости
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы В Польше назвали два сценария войны США с Россией В Польше назвали два сценария войны США с Россией В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров
Комментарии 
Теги:
Общество , Экология , Валерий Малинин , Москва , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Евросоюз объявил войну нефти и газу 298
Япония сделала заявление о Курилах
Япония сделала заявление о Курилах 3
Российские корабли вышли в Черное море
Российские корабли вышли в Черное море 163
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО 434
Соколов попытался покончить с собой
Соколов попытался покончить с собой 6
Видео
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
00:47
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
Новости Москвы Экология
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
01:29
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
Происшествия
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Турция захотела войны в Сирии из-за России
04:56
Турция захотела войны в Сирии из-за России
В мире Оружие
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
00:45
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Общество
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
00:45
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
Шоу-бизнес Статьи
Россиянам предрекли температурные аномалии
05:01
Россиянам предрекли температурные аномалии
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение