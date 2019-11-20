Лидер группы «Крематорий» представил книгу о группе

Основатель и лидер рок-группы "Крематорий" Армен Григорян выпустил книгу "Призраки Крематория. История создания группы от первого лица", которая расскажет о коллективе и людях вокруг него.

"Я подумал, что в истории группы накопилось много дезинформации и фальсификата усилиями наших сетевых друзей. И еще было бесконечное количество вопросов, на которые я отвечал, но они снова возникали: от эпического "откуда название?" до личностей Эльзы и Хабибулина (герои песен группы — прим. ТАСС) — кто они, жили или не жили?" — рассказал Григорян на пресс-конференции в ТАСС в среду.

По его словам, особое место в книге занимают люди, "волшебники", которые на разных этапах "открывали группе двери". "Если бы их не было, то не было бы ничего: ни песен, ни этих событий, ни — главное — свободы. Потому что "Крематорий" позволил нам не иметь начальников", — подчеркнул он.

Григорян признался, что не доверил создание книги наемным писателям и журналистам, потому что нередко сталкивался с тем, что встречал в интервью неожиданные интерпретации своих слов.

Книга вышла тиражом 3 тыс. экземпляров в издательстве "Бомбора". Повествование о жизни и приключениях группы сопровождает большое количество архивных снимков. Презентация также приурочена ко дню рождения Григоряна, которое он отметит 24 ноября. Накануне этой даты коллектив даст праздничный концерт в московском клубе "ГлавClub Green Concert".

Группа "Крематорий" основана в 1983 году в Москве, известность к коллективу пришла после выхода альбома "Иллюзорный мир" (1985 год). Успех закрепила пластинка "Кома", ставшая визитной карточкой группы. К ее самым известным хитам относятся такие песни, как "Мусорный ветер", "Безобразная Эльза", "Маленькая девочка", "Катманду" и другие.