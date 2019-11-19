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Михалков раскрыл «русский код» 

Рамблер + ещё 2 16 минут назад
Михалков расшифровал «русский код»
Фото: РИА Новости
Известный режиссер Никита Михалков расшифровал «русский код», который должен быть в основе российской идеологии. Об этом он рассказал в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Культурный код в период глобализации — я, честно скажу, я вообще не понимаю, что это такое. Глобализация — это усреднение всего. Какой может быть культурный код какого-то народа, если он весь усреднен, превращен в интеллектуальный культурный «Макдоналдс»? Не может быть никакого культурного кода в период глобализации, потому, что все приведено к общему знаменателю», — отметил Михалков.
Режиссер также высказал мнение, что не стоит говорит об идеологии, только как о советской.
«Идеология — договоренность людей о том, по каким законам им жить. Важно не как жить, а зачем жить», — уверен он.
По словам Михалкова, стоит судить о своей жизни по жизни тех, кто живет хуже. Именно такой подход, по его мнению, и есть та самая русская идеология, тот самый русский код, когда на первом плане — сострадание и понимание.
«Рамблер» писал, что ранее Никита Михалков в своей программе «Бесогон» обвинил телеведущую Ксению Собчак и ее мужа режиссера Константина Богомолова в разврате, провокации и глумлении над таинством венчания.
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Комментарии2 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Общество , Другое , Константин Богомолов , Владимир Соловьев , Ксения Собчак , Никита Михалков , McDonald's
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