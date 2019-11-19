Михалков расшифровал «русский код»

Михалков раскрыл «русский код»

«Культурный код в период глобализации — я, честно скажу, я вообще не понимаю, что это такое. Глобализация — это усреднение всего. Какой может быть культурный код какого-то народа, если он весь усреднен, превращен в интеллектуальный культурный «Макдоналдс»? Не может быть никакого культурного кода в период глобализации, потому, что все приведено к общему знаменателю», — отметил Михалков.

Режиссер также высказал мнение, что не стоит говорит об идеологии, только как о советской.

«Идеология — договоренность людей о том, по каким законам им жить. Важно не как жить, а зачем жить», — уверен он.

По словам Михалкова, стоит судить о своей жизни по жизни тех, кто живет хуже. Именно такой подход, по его мнению, и есть та самая русская идеология, тот самый русский код, когда на первом плане — сострадание и понимание.