Россиян предостерегли от туров в Сирию

Ростуризм призвал отказаться от туров в Сирию

Недавно, как сообщал «Рамблер», стало известно, что два российских туроператора стали продавать организованные туры в Сирию. Туры якобы стоят дороже 100 тысяч, а купили их и уже побывали в Арабской республике по меньшей мере 50 человек.

Сегодня Ростуризм отреагировал на это сообщение на своем сайте. Там рекомендовали россиянам не ездить в Сирию в качестве туристов до тех пор, пока там не нормализуется обстановка.

Туристам из России, которые уже находятся в этой стране, в Федеральном агентстве по туризму посоветовали в своих действиях и перемещениях там проявлять крайнюю осторожность.

Наконец, российским туристическим операторам и агентам в Ростуризме рекомендовали перестать продавать туры в Сирию до нормализации обстановки там, а органам государственной власти в сфере туризма субъектов Российской Федерации — довести до сведения туристов, операторов и агентов данную информацию в оперативном порядке.