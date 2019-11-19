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Ростуризм призвал отказаться от туров в Сирию 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
Россиян предостерегли от туров в Сирию
Фото: Reuters
Российским туристам не стоит ездить в Сирию, а туристическим операторам и агентам стоит приостановить продажу туров туда. Таковы рекомендации Федерального агентства по туризму, сказано в сообщении на сайте ведомства.
Недавно, как сообщал «Рамблер», стало известно, что два российских туроператора стали продавать организованные туры в Сирию. Туры якобы стоят дороже 100 тысяч, а купили их и уже побывали в Арабской республике по меньшей мере 50 человек.
Сегодня Ростуризм отреагировал на это сообщение на своем сайте. Там рекомендовали россиянам не ездить в Сирию в качестве туристов до тех пор, пока там не нормализуется обстановка.
Туристам из России, которые уже находятся в этой стране, в Федеральном агентстве по туризму посоветовали в своих действиях и перемещениях там проявлять крайнюю осторожность.
Наконец, российским туристическим операторам и агентам в Ростуризме рекомендовали перестать продавать туры в Сирию до нормализации обстановки там, а органам государственной власти в сфере туризма субъектов Российской Федерации — довести до сведения туристов, операторов и агентов данную информацию в оперативном порядке.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Ростуризм , Сирия
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