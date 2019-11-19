Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Европа "дала" Донбассу право на русский язык
Европа "дала" Донбассу право на русский язык
В мире
Санкции против РФ ударят по астронавтам США
Санкции против РФ ударят по астронавтам США
Наука и техника
Кто больше всего перерабатывает в России
Кто больше всего перерабатывает в России
Социология
"Провокация": РФ ответила на поджог патруля в Сирии
"Провокация": РФ ответила на поджог патруля в Сирии
Армия

Всемирная туалетная организация захотела провести саммит в России 

Lenta.ru
Всемирная туалетная организация захотела саммит в РФ
Фото: worldtoilet.org
Об этом агентству РИА Новости сообщил директор и основатель организации Джек Сим.
Он напомнил, что в 2006 году Москва уже принимала собрание организации. «Я с нетерпением жду возможности снова посетить Россию, чтобы вместе с российским правительством работать над этим важным делом», — сказал Сим.
Несмотря на шутливое название, Всемирная туалетная организация занимается такими серьезными вопросами, как, например, борьба с болезнями, вызываемыми плохими санитарными условиями. В этом году основной темой Всемирного туалетного саммита в Бразилии станет вопрос фекального загрязнения Амазонки и ее притоков, озер и пляжей.
Всемирная туалетная организация была основана в 2001 году, тогда же появилось Российское туалетное объединение. Сейчас в мире насчитывается 19 туалетных ассоциаций. Дата создания организации — 19 ноября — была утверждена в ООН как Всемирный день туалета.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
Последние новости
США признали законными израильские поселения в оккупированной Палестине США признали законными израильские поселения в оккупированной Палестине Историк Соколов попытался ранить себя кортиком на следственном эксперименте Историк Соколов попытался ранить себя кортиком на следственном эксперименте Россия сделала Украине официальное предложение по газу Россия сделала Украине официальное предложение по газу 
Теги:
Общество , ООН , Правительство РФ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа «дала» Донбассу право на русский язык
Европа «дала» Донбассу право на русский язык 78
Санкции против РФ ударят по астронавтам США
Санкции против РФ ударят по астронавтам США
Кто больше всего перерабатывает в России
Кто больше всего перерабатывает в России
«Провокация»: РФ ответила на поджог патруля в Сирии
«Провокация»: РФ ответила на поджог патруля в Сирии 288
«Венеция — это передовая. Все мы — в окопах»
«Венеция — это передовая. Все мы — в окопах» 12
Видео
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Турция захотела войны в Сирии из-за России
04:56
Турция захотела войны в Сирии из-за России
В мире Войска
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
00:45
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Общество
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
00:45
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
Шоу-бизнес Статьи
Россиянам предрекли температурные аномалии
05:01
Россиянам предрекли температурные аномалии
Погода Общество
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
03:53
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
Происшествия
Пока вы не уснули: Россиянам предрекли сложные времена
03:56
Пока вы не уснули: Россиянам предрекли сложные времена
В мире
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы
01:00
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы
Шоу-бизнес
Схватил кортик: Историк Соколов захотел убить себя
02:20
Схватил кортик: Историк Соколов захотел убить себя
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение