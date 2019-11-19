Всемирная туалетная организация захотела саммит в РФ

Всемирная туалетная организация захотела провести саммит в России

Об этом агентству РИА Новости сообщил директор и основатель организации Джек Сим.

Он напомнил, что в 2006 году Москва уже принимала собрание организации. «Я с нетерпением жду возможности снова посетить Россию , чтобы вместе с российским правительством работать над этим важным делом», — сказал Сим.

Несмотря на шутливое название, Всемирная туалетная организация занимается такими серьезными вопросами, как, например, борьба с болезнями, вызываемыми плохими санитарными условиями. В этом году основной темой Всемирного туалетного саммита в Бразилии станет вопрос фекального загрязнения Амазонки и ее притоков, озер и пляжей.