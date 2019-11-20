За зубами в область: где и как лечатся россияне

Россияне потратили на платную медицинскую помощь почти 680 млрд рублей в прошлом году. При этом средний чек на поход к врачу превысил четыре тысячи рублей. В попытках сэкономить жители крупных городов уже начали отправляться в другие регионы, где лечиться вдвое дешевле. Однако растет и число пациентов, которые выбирают программы в клиниках Германии Израиля . Правда, цены на услуги там в пять раз выше, чем в России

За 2018 год россияне потратили на платные медицинские услуги 677,6 млрд рублей, следует из статистики Росстата . По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 8%.

Иными словами, россияне заплатили за походы врачам на 51 млрд рублей больше.

Средний чек за медицинский услуги составил 4,6 тыс. рублей.

Так, среднестатистический россиянин тратил в прошлом году на одну первичную консультацию у врача 725 рублей, в то время как в 2017 году стоимость аналогичной услуги составляла 680 рублей. Похожая ситуация наблюдается и с популярной у пациентов услугой — общим анализом крови. Если в прошлом году он обходился в почти 400 рублей, то в 2017 году — в 370 рублей.

Также в Росстате подсчитали и цены на услуги в стоматологических клиниках. Первичный осмотр у стоматолога обошелся в 282 рубля, удаление зуба под местным наркозом — почти 1,1 тысяча рублей, а изготовление коронки — 3,8 тыс. рублей. За год цены на стоматологические услуги за год выросли на 5-7%, признают статистики.

Несмотря на рост цен, спрос на платные медицинские услуги стабильно растет. Например, в 2006 году лишь 6% наших соотечественников были готовы платить за поход к врачу, но к концу 2018 года этот показатель вырос до 15%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом лишь 46% респондентов решались обращаться к бесплатным докторам.

Зачастую россияне предпочитают отправляться за медицинской помощью в соседние регионы страны, отмечают опрошенные «Газетой. Ru» аналитики. Причин для поездки в другую область несколько.

Во-первых, цены на те же стоматологические услуги в столице выше, чем в других регионах.

Например, лечение зуба от кариеса и установка пломбы стоит в Иваново в среднем тысячу рублей, а в Москве за аналогичную услугу придется заплатить уже 4,1 тыс. рублей, свидетельствует статистика Росстата за октябрь 2019 года.

Такая же тенденция наблюдается в отношении лечебного массажа. Если в Белгороде стоимость услуги стартует от 250 рублей, то в Москве она уже стоит 870 рублей. Аналогичная ситуация происходит в сегменте стационарного лечения. Так, в Брянской области за койко-место в сутки необходимо заплатить 880 рублей, в Москве — 2,8 тыс. рублей.

«В прошлом году около 9 млн граждан воспользовались предложением медицинского туризма. Для сравнения: еще в 2017 году этот показатель находился на уровне 6 млн россиян. При этом пациенты едут в соседние регионы не только из-за соображений экономии. Дело в том, что в части областей нет специалистов, которые могли бы оказать им квалифицированную помощь по некоторым заболеваниям», — подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» президент Российской Ассоциации медицинского туризма (РАМТ) Игорь Платонов.

Наличие проблем в региональной медицинской системе признают и в экономическом блоке российского правительства . На последнем заседании Госсовета заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что инфраструктура поликлиник и больниц сильно устарела.

«Системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — отметила чиновница.

Уже не один десяток лет самыми популярными направлениями для выездного медицинского туризма у россиян остаются клиники в Израиле, Германии и Южной Кореи, пояснили «Газете.Ru» в РАМТ.

За 2018 год около 80 тыс. россиян отправились на лечение за рубеж.

«При этом в последние годы на рынок вышли медицинские учреждения Индии и Турции. Например, в Турецкую Республику россияне едут для того, чтобы поправить здоровье на термальных источниках. Впрочем, цены на лечение за рубежом значительно дороже, чем аналогичные услуги в России», — указывает Платонов.

Стоимость некоторых процедур, в особенности лечения критических заболеваний, может стоить в том же Израиле или Германии в пять раз дороже, чем в России. Например, в клиниках Тель-Авива стоимость курса химиотерапии стартует с $900-1000, операция по удалению опухоли стоит $15-17 тыс., а последующая реабилитация обходится в $600-800 в сутки.

В Германии курс химии еще дороже и колеблется в диапазоне $4 — 6 тыс., а цены на операцию начинаются с $22 тыс. При этом реабилитация стоит дешевле — около $400-700 за день.

Однако есть ряд медицинских процедур, которые россияне могут получить в Европе, заплатив изрядно меньше, чем в российской клинике. Так, зубное протезирование в Венгрии обойдется на треть дешевле, рассказала в беседе с «Газетой. Ru» генеральный директор агентства медицинского туризма «Турбюро Свобода» Ирина Образцова

«В итоге поток стоматологического туризма из России в Венгрию растет. Также россияне активно едут в Чехию за услугой протезирования коленных и тазобедренных суставов. Цены в сегменте сопоставимы с российским, однако в Чехии предоставляют более качественные услуги по реабилитации», — указывает собеседница «Газеты.Ru».