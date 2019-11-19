Врач-трансплантолог назвал причину нашумевшего увольнения

Врач-трансплантолог назвал причину увольнения из центра здоровья детей

Врач-трасплантолог Михаил Каабак, которого уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, в беседе с РБК назвал причину этого инцидента.

Медик заявил, что увольнение произошло 12 ноября, при этом еще с середины весны он работал на четверть ставки.

По словам Каабака, у министерства здравоохранения были претензии к его деятельности. В частности, в ведомстве подвергали сомнению использование алемтузумаба, приводящего к ослаблению иммунитета для предотвращения отторжения пересаженного органа.

"Нам нужно разбираться с этим недоразумением", — сказал врач.

Ранее в Минздраве прокомментировали сообщения в СМИ об увольнении из медицинского учреждения единственного в стране врача-трансплантолога Михаила Каабака, который за время работы в центре провел 21 операцию. В ведомстве подчеркнули, что в учреждении продолжают работать высококвалифицированные специалисты, а все нуждающиеся в трансплантации дети получат лечение в полном объеме.