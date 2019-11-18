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СК проверит скандально известную «яжемать» 

Рамблер 40 минут назад
СК РФ заинтересовался сообщениями СМИ о многодетной матери из Набережных Челнов, доверившей управление автомобиля 6-летнему сыну.
«Судя по видеосюжету, мальчик управляет машиной на трассе на скорости в 130 км/ч. Сообщается, что женщина не первый раз нарушает правила дорожного движения и предоставляет управление машиной своим малолетним детям», — говорится на сайте СКР.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по республике Татарстан проверить информацию СМИ и «принять решение в рамках компетенции следственных органов Следственного комитета».
Ранее жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева опубликовала во «ВКонтакте» видео, на котором ее сын управляет автомобилем Huyndai на загородной трассе. Алтынбаева назвала ролик «Счастливый сынок», а в описании написала:
«Я живу как хочу, ни о чем не жалею — совершенно спокойно отношусь ко всему. Не нуждаюсь я в ваших убогих комментах, Не пройдя мою жизнь вы не вправе судить».
Алтынбаева уже сажала за руль несовершеннолетних детей, а после прославилась роликами, где сама ведет машину с грудным ребенком на руках, напоминает издание Prokazan.ru. Недавно Алтыбаева покусала бухгалтера детского сада, а ее ребенка полиция задержала за попрошайничество.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Видео , Александр Бастрыкин , СКР
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