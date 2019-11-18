«Холодно»: Россиянка описала «тот свет» после комы

Россиянка описала свое состояние во время комы в Турции

Жительница Санкт-Петербурга Кира Шиловская, которая впала в кому после инсульта на отдыхе в Турции , рассказала о своем состоянии.

«Помню, что когда в коме, когда умираешь, очень холодно в сердце становится. Потом укол, и горячо становится, видимо, разряд. Света в конце тоннеля нет», — рассказала девушка 78.ru.

Врачи утверждают, что произошедшее с 31-летней девушкой — стечение обстоятельств. Медики порекомендовали Кире отказаться от кофе на два года и запретили летать. По словам врачей, при соблюдении этих и других требований подобное не повторится.

Девушка рассказала, что из больницы её выпишут примерно через две недели.

«Сегодня ровно месяц, как со мной это случилось. Если через две недельки домой — это отлично, я только рада», — добавила Кира.

Напомним, отдыхавшая в Турции россиянка была госпитализирована в одну из больниц Антальи с подозрением на инфаркт головного мозга, после чего медики ввели ее в искусственную кому.