Продажи вина «Крымский мост» начнутся 24 декабря

Лимитированная серия появится в фирменных магазинах виноделен — участников проекта, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Как отмечается, три кубанских предприятия приготовят по 19 тысяч бутылок, два крымских — 19 тысяч суммарно, что равно протяжённости моста (19 км).

В настоящее время на бутылки наносят этикетки с официальным логотипом и изображением главного участка сооружения с судоходными арками.

8 ноября началась продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, которые проследуют с материковой части России на полуостров через мост.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь — днём позже.

13 ноября сообщалось, что продано уже более 17 тыс. билетов по всей стране.