Появились подробности о состоянии Джигарханяна 

Состояние народного артиста СССР Армена Джигарханяна улучшилось, но он все еще находится в реанимации, сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что в состоянии 84-летнего актера наблюдается положительная динамика, однако ему по-прежнему требуется постоянное наблюдение врачей.
14 ноября Mash сообщил, что Армен Джигарханян доставлен в реанимацию одной из московских больниц в крайне тяжелом состоянии: у актера обострились хронические заболевания на фоне затяжной пневмонии. Тогда же друг Джигарханяна Артур Согомонян опроверг эту информацию и заявил, что артист проходит профилактическое обследование в больнице и скоро будет дома.