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Появились подробности о состоянии Джигарханяна 

Рамблер 1 час назад
Состояние народного артиста СССР Армена Джигарханяна улучшилось, но он все еще находится в реанимации, сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что в состоянии 84-летнего актера наблюдается положительная динамика, однако ему по-прежнему требуется постоянное наблюдение врачей.
14 ноября Mash сообщил, что Армен Джигарханян доставлен в реанимацию одной из московских больниц в крайне тяжелом состоянии: у актера обострились хронические заболевания на фоне затяжной пневмонии. Тогда же друг Джигарханяна Артур Согомонян опроверг эту информацию и заявил, что артист проходит профилактическое обследование в больнице и скоро будет дома.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Видео , Артур Согомонян , Армен Джигарханян
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