Умер один из создателей отечественных систем ПРО

Фото: РТИ им. А.Л. Минца

Один из создателей отечественных систем противоракетной обороны (ПРО) Валентин Пантелеев ушёл из жизни в Москве . Ему было 88 лет, причина смерти не называется. Как передаёт телеканал РЕН, Пантелеев в 1958 году поступил на работу в Радиотехнический институт сразу по окончании МАИ . Он принимал участие в разработках и создании радиолокационных станций ЦСО-С и «Дон-2Н». За достижения в трудовой деятельности и вклад в развитие обороноспособности страны Пантелеев награждался орденами «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Как писал News.ru, ранее поэт и писатель Игорь Сахновский скончался в Екатеринбурге в возрасте 61 года. Об этом сообщил его друг и коллега Евгений Касимов.

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