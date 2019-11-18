Умер один из создателей отечественных систем ПРО 

Один из создателей отечественных систем противоракетной обороны (ПРО) Валентин Пантелеев ушёл из жизни в Москве. Ему было 88 лет, причина смерти не называется.
Как передаёт телеканал РЕН, Пантелеев в 1958 году поступил на работу в Радиотехнический институт сразу по окончании МАИ. Он принимал участие в разработках и создании радиолокационных станций ЦСО-С и «Дон-2Н».
За достижения в трудовой деятельности и вклад в развитие обороноспособности страны Пантелеев награждался орденами «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Как писал News.ru, ранее поэт и писатель Игорь Сахновский скончался в Екатеринбурге в возрасте 61 года. Об этом сообщил его друг и коллега Евгений Касимов.