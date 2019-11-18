Социологи классифицировали многодетные семьи

Социологи классифицировали городские многодетные семьи

Социологи Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета выявили пять устойчивых моделей современной городской многодетной семьи в России . Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.

Чтобы выделить факторы, которые приводят к образованию многодетных семей в современных российских городах, социологи организовали интервью с 502 семейными парами, где есть трое и более детей, в городах Центрального, Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов.

Социологов интересовали такие вероятные факторы формирования и устойчивости семьи, как религиозность родителей (большинство верующих среди опрошенных оказались православными, некоторые — мусульманами), уровень образования, дохода и занятости супругов, опыт, который они вынесли из родительских семей, их социальное окружение.

Всего определилось пять устойчивых и распространенных моделей. Оказалось, что традиционный тип многодетной семьи — с высоким уровнем религиозности, основанный на опыте предыдущих поколений — нехарактерен для современных городов. Супруги в таких семьях, как правило, сами воспитывались в многодетных семьях, отвергают возможность разводов и абортов, не придают большого значения уровню образования и доходов. Женщины в таких браках не работают. Не слишком распространен и тип, который авторы назвали "новые религиозные". От предыдущего он отличается тем, что здесь выбор в пользу многодетности делается не благодаря опыту родительской семьи, а под воздействием особой социальной среды и включения в поддерживающую сеть отношений, например в церковном приходе.

Чаще двух предыдущих встречаются так называемые "формальный" и "многодетные в новом браке" типы семей. Они возникают, по оценке авторов исследования, из-за распространения новых типов брака: в первом случае супруги планируют ограничиться двумя детьми, но сохраняют неожиданную третью беременность и переходят в категорию многодетных; во втором на двоих супругов приходится пять и более детей от предыдущих браков. Супруги внутри этих кластеров могут сильно отличаться по уровню доходов и образования, но для них одинаково нехарактерны осознанная ориентация на многодетность и общение с другими похожими семьями.

Самыми распространенными в изученных российских городах оказались "планирующие" многодетные семьи. Они отличаются рациональным подходом к рождению детей с учетом интересов семьи и качества внутрисемейных отношений. Дети в таких семьях появляются с большой разницей в возрасте и в те моменты, когда родители уверены в надежности своего брака и в своем экономическом положении. С религиозностью или кругом общения, где активно поддерживается многодетность, выбор этих семей не связан.