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Разврат на российском заводе выложили в сеть 

Рамблер 48 минут назад
Промо-ролик со съемок очередного эротического календаря российского завода выложили в сеть. Видео появилось на Youtube-канале предприятия. Создатели ролика обещают не оставить равнодушным ни одного зрителя.
Название нового календаря — «НИ СЫ», что согласно восточной мудрости гласит: "Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед"».
Набережночелнинский крановый завод (НЧКЗ) ежегодно выпускает эротические календари. Впервые полуобнаженная, затянутая в латекс сотрудница предприятия, появилась на обложке календаря в 2008 году. В прошлом году фанаты оказались разочарованы предпоследними страницами календаря НЧКЗ. По их мнению, на снимках было мало эротики. Съемки проходят в цехах предприятия.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
Общество , Фото
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