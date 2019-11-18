Разврат на российском заводе выложили в сеть

Промо-ролик со съемок очередного эротического календаря российского завода выложили в сеть. Видео появилось на Youtube-канале предприятия. Создатели ролика обещают не оставить равнодушным ни одного зрителя.

Название нового календаря — «НИ СЫ», что согласно восточной мудрости гласит: "Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед"».

Набережночелнинский крановый завод (НЧКЗ) ежегодно выпускает эротические календари. Впервые полуобнаженная, затянутая в латекс сотрудница предприятия, появилась на обложке календаря в 2008 году. В прошлом году фанаты оказались разочарованы предпоследними страницами календаря НЧКЗ. По их мнению, на снимках было мало эротики. Съемки проходят в цехах предприятия.