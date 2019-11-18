Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
Происшествия
"Гипотетически": Кремль ответил Лукашенко
"Гипотетически": Кремль ответил Лукашенко
Политика
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе
Общество
В России задумали ужесточить продажу алкоголя
В России задумали ужесточить продажу алкоголя
Общество

Директор ДК явилась на субботник в шубе и на каблуках 

Рамблер 1 час назад
Директор ДК явилась на субботник в шубе и на каблуках
Фото: Шадринские новости
Директор дома культуры в Шадринске явилась на субботник в роскошной шубе и обуви на высоких каблуках и была за это высмеяна. Об этом сообщает «Ридус».
Не так давно в Курганской области выпал снег. Губернатор региона Вадим Шумков объявил субботник по его уборке. Сотрудники дома культуры «Созвездие» в Шадринске провели его в парке, который расположен неподалеку от учреждения, и отчитались об этом в социальных сетях.
Среди прочего они опубликовали снимки, сделанные в ходе мероприятия. Пользователи соцсетей обратили внимание, что директор «Созвездия» Татьяна Сазонова была одета не так, как обычно одеваются ради уборки снега — в меховую шубу и обувь на высоком каблуке. Кроме того, ее волосы были уложены, в ее ушах были украшения, а на лице — яркий макияж.
Некоторые комментаторы заявили о неуместности внешнего вида Сазоновой, а некоторые другие — о неуместности подобных заявлений.
«В первую очередь человек пришел на работу, ухоженный и одетый, а уж потом на субботник. Что она, по-вашему, должна в затертых штанах и валенках приходить? Опять шум не из-за чего», — написал один из пользователей.
Сама Татьяна Сазонова, в свою очередь, на просьбу «Ура.ру» прокомментировать свой внешний вид на субботнике, ответила вопросом «А что не так?».
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
Комментарии4 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Курганская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение 8
«Гипотетически»: Кремль ответил Лукашенко
«Гипотетически»: Кремль ответил Лукашенко 4
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе 21
В России задумали ужесточить продажу алкоголя
В России задумали ужесточить продажу алкоголя 3
В Сирии подожгли российский патруль
В Сирии подожгли российский патруль 220
Видео
«Гипотетически»: Кремль ответил Лукашенко
02:15
«Гипотетически»: Кремль ответил Лукашенко
Политика
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
00:58
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
Происшествия
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
00:10
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
В мире Кавказ
На Россию идут аномальные морозы
04:59
На Россию идут аномальные морозы
Погода Общество
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
02:36
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
Происшествия
Кадыров объяснил призыв убивать
00:55
Кадыров объяснил призыв убивать
Политика
В Brexit увидели риски для России
03:12
В Brexit увидели риски для России
Политика
Автобус покатился на людей: погибла женщина
00:31
Автобус покатился на людей: погибла женщина
Происшествия
Слабым местом России назвали ее население
02:33
Слабым местом России назвали ее население
Политика Статьи
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
00:48
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение