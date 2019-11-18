Директор ДК явилась на субботник в шубе и на каблуках

Директор дома культуры в Шадринске явилась на субботник в роскошной шубе и обуви на высоких каблуках и была за это высмеяна. Об этом сообщает «Ридус».

Не так давно в Курганской области выпал снег. Губернатор региона Вадим Шумков объявил субботник по его уборке. Сотрудники дома культуры «Созвездие» в Шадринске провели его в парке, который расположен неподалеку от учреждения, и отчитались об этом в социальных сетях.

Среди прочего они опубликовали снимки, сделанные в ходе мероприятия. Пользователи соцсетей обратили внимание, что директор «Созвездия» Татьяна Сазонова была одета не так, как обычно одеваются ради уборки снега — в меховую шубу и обувь на высоком каблуке. Кроме того, ее волосы были уложены, в ее ушах были украшения, а на лице — яркий макияж.

Некоторые комментаторы заявили о неуместности внешнего вида Сазоновой, а некоторые другие — о неуместности подобных заявлений.

«В первую очередь человек пришел на работу, ухоженный и одетый, а уж потом на субботник. Что она, по-вашему, должна в затертых штанах и валенках приходить? Опять шум не из-за чего», — написал один из пользователей.

Сама Татьяна Сазонова, в свою очередь, на просьбу «Ура.ру» прокомментировать свой внешний вид на субботнике, ответила вопросом «А что не так?».