Россиянам разрешили пропускать работу без разрешения начальника

Верховный суд (ВС) России разрешил россиянам предупреждать о невыходе на работу по СМС. Об этом сообщает РАПСИ.

В ВС подчеркнули, что при этом получение положительного ответа на СМС от начальника не является принципиальным.

Речь идет о пропуске работы по уважительной причине. Если сотрудник к тому же принял меры для обеспечения рабочего процесса в его отсутствие, то увольнять его нельзя. Увольнение в ВС назвали крайней мерой и подчеркнули, что даже в случае прогула (пропуск без уважительной причины) в первую очередь нужно учесть поведение сотрудника в целом и его отношение к работе.

ВС рассматривал жалобу москвички, которую уволили из « Почты России » за прогул без уважительной причины. По словам женщины, она не смогла выйти на работу, так как была в больнице с несовершеннолетним племянником, сломавшим нос во время игры в хоккей. Москвичка предупредила начальника по СМС, попросила коллегу ее подменить и позже представила на работу медицинские документы.

В ВС напомнили, что Трудовой кодекс (ТК) позволяет уволить сотрудника за прогул без уважительных причин, но при этом должны учитываться тяжесть совершенного проступка и его обстоятельства (часть 5 статьи 192 ТК).

Бабушкинский суд Москвы и Мосгорсуд отказались восстановить женщину на работе, но ВС их решения отменил и вернул дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.