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Россиянам разрешили пропускать работу без разрешения начальника 

Рамблер 1 час назад
Россиянам разрешили пропускать работу без разрешения начальника
Фото: РИА Новости
Верховный суд (ВС) России разрешил россиянам предупреждать о невыходе на работу по СМС. Об этом сообщает РАПСИ.
В ВС подчеркнули, что при этом получение положительного ответа на СМС от начальника не является принципиальным.
Речь идет о пропуске работы по уважительной причине. Если сотрудник к тому же принял меры для обеспечения рабочего процесса в его отсутствие, то увольнять его нельзя. Увольнение в ВС назвали крайней мерой и подчеркнули, что даже в случае прогула (пропуск без уважительной причины) в первую очередь нужно учесть поведение сотрудника в целом и его отношение к работе.
ВС рассматривал жалобу москвички, которую уволили из «Почты России» за прогул без уважительной причины. По словам женщины, она не смогла выйти на работу, так как была в больнице с несовершеннолетним племянником, сломавшим нос во время игры в хоккей. Москвичка предупредила начальника по СМС, попросила коллегу ее подменить и позже представила на работу медицинские документы.
В ВС напомнили, что Трудовой кодекс (ТК) позволяет уволить сотрудника за прогул без уважительных причин, но при этом должны учитываться тяжесть совершенного проступка и его обстоятельства (часть 5 статьи 192 ТК).
Бабушкинский суд Москвы и Мосгорсуд отказались восстановить женщину на работе, но ВС их решения отменил и вернул дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
Как сообщал «Рамблер», представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) попросили Минтруд законодательно закрепить право россиян время от времени работать удаленно. Сейчас по ТК россияне могут выполнять свои рабочие обязанности либо постоянно в офисе, либо дистанционно. Случаи, когда сотрудник временно работает удаленно, пока регулируются только устными договоренностями. Это часто приводит к попыткам уволить сотрудника или оформить ему прогул.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Почта России , Минтруд , Мосгорсуд
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