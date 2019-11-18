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Умер старейший солист Мариинского театра 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Умер старейший солист Мариинского театра
Фото: РИА Новости
Старейший солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на сайте театра.
Причина смерти не сообщается, однако уточняется, что в последние годы артист тяжело болел. Информация о дате и месте прощания с танцовщиком появится позже.
Владимир Лопухов родился 23 ноября 1943 года в Оренбурге в семье Федора Лопухова — русского и советского артиста балета и балетмейстера, педагога, народного артиста РСФСР.
Окончил Ленинградское хореографическое училище и в 1964 году был принят в Мариинский театр. Он снимался в фильмах-спектаклях "Орестея", "Испанские миниатюры" и "Душой исполненный полет".
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Теги:
Общество , Федор Лопухов
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