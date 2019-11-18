Умер старейший солист Мариинского театра

Старейший солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

Причина смерти не сообщается, однако уточняется, что в последние годы артист тяжело болел. Информация о дате и месте прощания с танцовщиком появится позже.

Владимир Лопухов родился 23 ноября 1943 года в Оренбурге в семье Федора Лопухова — русского и советского артиста балета и балетмейстера, педагога, народного артиста РСФСР.

Окончил Ленинградское хореографическое училище и в 1964 году был принят в Мариинский театр. Он снимался в фильмах-спектаклях "Орестея", "Испанские миниатюры" и "Душой исполненный полет".