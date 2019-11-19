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День словаря учредят в России 

News.ru + ещё 4 6 часов назад
День словаря учредят в России
Фото: Сергей Медведев/ТАСС
В правительство внесено постановление об учреждении в России Дня словаря как дня информационной грамотности и языковой культуры. Памятная дата придётся на 22 ноября — день рождения российского лексикографа Владимира Даля. Об этом News.ru рассказал член Совета по общему образованию и дополнительному образованию детей комитета по образованию и науке Госдумы Константин Деревянко.
Согласно процедуре, президент Владимир Путин должен подписать указ в течение ближайших месяцев. Уже практически все согласования получены, в частности есть поддержка и от Российской академии наук, — пояснил Деревянко.
Как ранее писал News.ru, электронная версия Большой российской энциклопедии станет доступна для пользователей весной 2021 года. Работы по созданию портала БРЭ начались в июле этого года, в настоящее время проект находится на стадии разработки.
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Теги:
Общество , Садоводство , Константин Деревянко , Владимир Путин , Госдума , РАН , Владимир
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