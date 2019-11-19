День словаря учредят в России

Константин Деревянко. В правительство внесено постановление об учреждении в России Дня словаря как дня информационной грамотности и языковой культуры. Памятная дата придётся на 22 ноября — день рождения российского лексикографа Владимира Даля. Об этом News.ru рассказал член Совета по общему образованию и дополнительному образованию детей комитета по образованию и науке Госдумы

Согласно процедуре, президент Владимир Путин должен подписать указ в течение ближайших месяцев. Уже практически все согласования получены, в частности есть поддержка и от Российской академии наук, — пояснил Деревянко.

Как ранее писал News.ru, электронная версия Большой российской энциклопедии станет доступна для пользователей весной 2021 года. Работы по созданию портала БРЭ начались в июле этого года, в настоящее время проект находится на стадии разработки.