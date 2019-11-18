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Проводившего уникальные операции российским детям врача уволили 

Lenta.ru + ещё 24 10 часов назад
В России уволили врача, спасшего сотни детей
Фото: РИА Новости
Единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, проводившего пересадки почек грудным детям, а также его коллегу Надежду Бабенко уволили из Российского научного центра хирургии имени академика Петровского для взрослых (РНЦХ) после претензий к применяемому врачами препарату. Все операции в научном центре отменили, сообщает Business FM.
Отмечается, что формально причиной увольнения медиков стали не претензии к индукционной схеме иммуносупрессии (применение препаратов, которые ослабляют иммунитет и позволяют избежать отторжения трансплантата — прим. «Ленты.ру»), которую не одобрил Минздрав, а отсутствие ставок в детском центре. Вместе с тем Каабак уверен, что дело именно в сомнениях главного трансплантолога Минздрава Сергея Готье относительно препарата.
«В институте у Готье детей с весом меньше девяти килограммов никогда раньше не оперировали. И я понимаю, почему они не оперировали. Потому что есть физиологические пределы. Если они сейчас попробуют, они, скорее всего, получат то же самое, что и получили мы, когда начинали: очень тяжелые проблемы. Я надеюсь, что они все-таки будут применять ту схему, которая нами разработана на протяжении более чем 10 лет», — отметил Каабак.
Родители оставшихся без операции детей создали петицию с просьбой сохранить команду врачей, способных проводить уникальные трансплантации детям.
«Более 75 детей остались без операции и медленно умирают дома… Мы, родители детей, которые уже пережили ад, реанимации, операции и прочий ужас, родители, испытавшие чувство, когда ты не знаешь, а наступит ли утро у твоего ребенка… Мы нашли своих врачей, которые спасали и спасают жизни детям, от которых отказываются остальные», — заявляют авторы петиции. На момент публикации ее подписало более 270 тысяч человек.
По словам хирурга-трансплантолога Константина Губарева, препарат, к которому у Минздрава появились вопросы, широко применяется в Европе и Канаде.
«Даже несмотря на то, что в аннотации этого препарата не написано показание к трансплантации. Но есть другие препараты, в которых в аннотации не написано, что он показан при трансплантации органов, но он применяется», — отметил он, подчеркнув, что Каабак действительно единственный в России делает пересадки детям с небольшим весом.
Ранее стало известно, что в Национально-медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД) около 40 пациентов с весом до шести килограммов остались без трансплантаций из-за претензий к применяемому врачами препарату. Директор учреждения Андрей Фисенко знал об использовании схемы, но, по словам Каабака, ему позвонил главный трансплантолог Минздрава Готье и заявил, что нельзя использовать эти препараты.
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Теги:
Общество , Сергей Готье , Уолли де Бакер , Андрей Фисенко , Минздрав РФ , Lenta.ru , Business FM
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