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Блогер попросил Генпрокуратуру и ФСБ проверить «политического украинца» Орлушу 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Блогер обратился в ФСБ после яркого заявления Орлуши
Фото: РИА Новости
Блогер Сергей Колясников, пишущий под псевдонимом Zergulio, заявил, что «безусловно талантливый» поэт Андрей Орлов (известен как «Орлуша»), признавшийся в финансировании украинской армии, «окончательно перешел грань».
«Странно конечно, что при такой ненависти к России и готовности ее предать, Орлуша зарабатывает деньги в России же. Ведь есть прекрасные Киев, Одесса, Мариуполь наконец. Можно давать концерты националистическим батальонам», — написал Zergulio.
Блогер процитировал фрагмент интервью Орлуши украинским СМИ.
«Вы считаете, что то, что я живу от Киева в 1200 км, значит, что у меня выключили мозг, совесть и ум? Я как человек, как и многие в мире — не только этнические украинцы, понимаю, что присоединение Крыма неправильно и преступно. Я финансово помогаю украинской армии. Во мне лично ноль украинской крови, но я — тоже политический украинец. «Украинец» для меня — это не только генетика, прописка или цвет паспорта, а еще и счастливое ощущение свободы и желание присоединиться к массе свободных людей, идущих в правильном направлении», — заявил Орлуша.
При этом, по словам блогера, самое главное в интервью Орлуши — это признание в финансировании украинской армии. «Как известно, в составе ВСУ доблестно расстреливают женщин, детей и стариков Донбасса такие структуры как батальон „Азов“, „Правый сектор“ и УНА-УНСО — все они в России запрещены. А значит если финансирование от Орлуши доставалось им, то это финансирование экстремизма», — указал блогер.
«Обращение в Генеральную прокуратуру и ФСБ. (…) Из российских и украинских средств массовой информации мне стало известно о финансировании гражданином Андреем Анатольевичем Орловым (творческий псевдоним Орлуша) Вооруженных сил Украины. (…) Учитывая, что в составе ВСУ действуют запрещенные в России и признанные экстремистскими организации: батальон «Азов», «Правый сектор», УНА-УСО, — прошу провести проверку на предмет возможного нарушения статьи 282.3. УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности», — говорится в обращении Колясникова.
«В случае выявления нарушений, прошу привлечь виновных к установленной законом ответственности. О результатах проверки прошу сообщить в установленный законом срок», — добавляет блогер.
Напомним, поэт Орлуша, являющийся гражданином России, заявил, что финансово помогает украинской армии. Он признался, что перевел на помощь ВСУ «немало денег».
«Поверьте, я на Украине оставил налогов за свои концерты намного больше, чем с меня получила налоговая служба России за последние пять лет», — сказал он украинским СМИ.
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Теги:
Общество , Андрей Орлов , Сергей Колясников , ФСБ , Федеральная налоговая служба , Генпрокуратура РФ , УНА-УНСО , Киев , Мариуполь , Республика Крым
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