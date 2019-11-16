Умер режиссёр Войтех Ясны 

В Чехии умер кинорежиссёр Войтех Ясны. Ему было 93 года.
Ясны получил широкую популярность в 60-е годы. Его считали одним из самых ярких представителей волны чехословацкого кинематографа. В 1969 году деятель культуры получил звание «лучшего режиссёра» за фильм «Все добрые земляки» на Каннском кинофестивале, передаёт AP.
Ранее News.ru сообщал, что народная артистка Украины, кавалер ордена Княгини Ольги Евгения Дембская умерла в Одессе в возрасте 98 лет. Дембская с 1953 года работала в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени М. Водяного. Она сыграла за свою карьеру более 200 ролей.