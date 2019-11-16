Умер режиссёр Войтех Ясны

Чехии умер кинорежиссёр Войтех Ясны. Ему было 93 года.

Ясны получил широкую популярность в 60-е годы. Его считали одним из самых ярких представителей волны чехословацкого кинематографа. В 1969 году деятель культуры получил звание «лучшего режиссёра» за фильм «Все добрые земляки» на Каннском кинофестивале, передаёт AP.