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Умер легендарный пожарный Виктор Климкин 

Вести.Ru + ещё 5 35 минут назад
Умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Фото: ТАСС
Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца. Как сообщили ТАСС во Всероссийском добровольном пожарном обществе, в котором Климкин занимал пост зампредседателя, пожарный отдал борьбе с огнем более 40 лет.
Виктор Климкин получил известность, возглавляя штабы по ликвидации самых сложных пожаров в Москве: в Измайловском вернисаже, в издательстве "Пресса" на улице Правды, на Черкизовском рынке.
Среди заслуг Климкина и участие в спасении людей из-под завалов при обрушении Басманного рынка и "Трансвааль-парка".
В ВДПО уход Климкина из жизни назвали невосполнимой утратой для пожарных России и общества.
"Глядя на Климкина, на его закопченное лицо, складывалось ощущение, что он живет на пожарах. Виктор Иванович пользовался огромным авторитетом", — отметили в обществе.
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Теги:
Общество , Виктор Климкин , Москва
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