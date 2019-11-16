Артистам и музыкантам дадут отсрочку от армии

Правительство готово предоставить отсрочку от армии для деятелей культуры

Ряд федеральных министерств включатся в проработку вопроса о возможной отсрочке от армии для деятелей культуры, проходящих обучение. Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев , поддержав предложение ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николая Цискаридзе

В рамках международного культурного форума в Санкт-Петербурге Цискаридзе пожаловался Медведеву на то, что «бедных музыкантов просто вытаскивали и отправляли служить, а они теряли навыки», пишет РБК.

«Мы приняли решение о том, что те, кто зачислен в учебные заведения, должны отучиться, и в этом смысле мы процесс не разрываем», — ответил Медведев.

Впрочем, он признал, что « существуют какие-то ситуации, когда речь идет о паузах».