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Оружие

Правительство готово предоставить отсрочку от армии для деятелей культуры 

Ura.Ru + ещё 5 51 минуту назад
Артистам и музыкантам дадут отсрочку от армии
Фото: URA.RU
Ряд федеральных министерств включатся в проработку вопроса о возможной отсрочке от армии для деятелей культуры, проходящих обучение. Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев, поддержав предложение ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николая Цискаридзе.
В рамках международного культурного форума в Санкт-Петербурге Цискаридзе пожаловался Медведеву на то, что «бедных музыкантов просто вытаскивали и отправляли служить, а они теряли навыки», пишет РБК.
«Мы приняли решение о том, что те, кто зачислен в учебные заведения, должны отучиться, и в этом смысле мы процесс не разрываем», — ответил Медведев.
Впрочем, он признал, что « существуют какие-то ситуации, когда речь идет о паузах».
По словам Медведева, вопрос по студентам, обучающимся творческим профессиям, должны проработать Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны.
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Теги:
Общество , Дмитрий Медведев , Николай Цискаридзе , Министерство обороны , Минобрнауки
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