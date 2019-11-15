10 человек на место: 2-й этап «Лидеров России» будет жарким

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Общество

Конкурс на второй этап тестов «Лидеров России» составил десять человек на место 

Рамблер 12 минут назад
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Фото: РИА Новости
На конкурсе «Лидеры России» подведены итоги первого дистанционного этапа конкурса. Об этом рассказал руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.
«Первый блок дистанционных тестов стартовал 28 октября и завершился 10 ноября. Состоял он из трех основных тестов — теста интеллектуальных способностей (в нем проверяли вербальный, числовой и пространственный интеллект); теста общих знаний (здесь оценивали знания в таких областях, как право и экономика, история, география, культура), а также теста умственной работоспособности и стрессоустойчивости (участники должны были показать свои навыки быстрого счета и поиска ошибок в тексте в условиях стресса и сжатых сроков)», — сказал Комиссаров.
Из 233 830 человек, подавших заявки на конкурс, к участию в дистанционном тестировании были допущены 91 355. Из них первый блок тестов прошли 20 тысяч человек. Среди них как участники специализаций конкурса — «Финансы и технологии», «Наука», «Здравоохранение», так и те, кто проходит общий трек.
Во время оценивания результатов первого этапа сначала выбирали тех, кто справился с тестом общих знаний, набрав (в рамках лучшей попытки) суммарно по всем четырем разделам теста среднеарифметически не менее 75% правильных ответов. Далее суммировались Т-баллы теста интеллектуальных способностей и теста умственной работоспособности. На основе итогового Т-балла составлялся рейтинг, по результатам которого лучшие участники были приглашены ко второму блоку тестов.
«15-16 ноября участникам в личные кабинеты будут направлены подробные отчеты с результатами прохождения всех тестов первого блока, рекомендациями по развитию оцениваемых качеств и список книг, из которых можно почерпнуть новые знания в областях, оцениваемых на этом этапе конкурса. Такой отчет — хороший инструмент в работе над собой», — председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Алексей Комиссаров , Павел Безручко
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