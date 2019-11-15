10 человек на место: 2-й этап «Лидеров России» будет жарким

На конкурсе «Лидеры России» подведены итоги первого дистанционного этапа конкурса. Об этом рассказал руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.
«Первый блок дистанционных тестов стартовал 28 октября и завершился 10 ноября. Состоял он из трех основных тестов — теста интеллектуальных способностей (в нем проверяли вербальный, числовой и пространственный интеллект); теста общих знаний (здесь оценивали знания в таких областях, как право и экономика, история, география, культура), а также теста умственной работоспособности и стрессоустойчивости (участники должны были показать свои навыки быстрого счета и поиска ошибок в тексте в условиях стресса и сжатых сроков)», — сказал Комиссаров.
Из 233 830 человек, подавших заявки на конкурс, к участию в дистанционном тестировании были допущены 91 355. Из них первый блок тестов прошли 20 тысяч человек. Среди них как участники специализаций конкурса — «Финансы и технологии», «Наука», «Здравоохранение», так и те, кто проходит общий трек.
Во время оценивания результатов первого этапа сначала выбирали тех, кто справился с тестом общих знаний, набрав (в рамках лучшей попытки) суммарно по всем четырем разделам теста среднеарифметически не менее 75% правильных ответов. Далее суммировались Т-баллы теста интеллектуальных способностей и теста умственной работоспособности. На основе итогового Т-балла составлялся рейтинг, по результатам которого лучшие участники были приглашены ко второму блоку тестов.
«15-16 ноября участникам в личные кабинеты будут направлены подробные отчеты с результатами прохождения всех тестов первого блока, рекомендациями по развитию оцениваемых качеств и список книг, из которых можно почерпнуть новые знания в областях, оцениваемых на этом этапе конкурса. Такой отчет — хороший инструмент в работе над собой», — председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.