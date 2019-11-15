Лингвисты и психологи будут искать экстремизм в словах Собчак

Проукраинские высказывания Ксении Собчак направлены на лингвистическую экспертизу. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в центральном аппарате "Партии ветеранов России".

Стоит напомнить, что глава партии Ильдар Резяпов обратился к Генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить на предмет экстремизма интервью Ксении Собчак украинской радиостанции "Новое время", которое вышло в эфир 6 сентября 2019 года. В нем на вопрос о принадлежности Крыма телеведущая ответила, что российская сторона "нарушила международные договоренности", и территория Крымского полуострова должна быть возвращена Украине.

Генпрокурор направил запрос в прокуратуру Москвы, а та в свою очередь отослала материалы на психолого-лингвистическую экспертизу в ГБУ "Московский исследовательский центр".