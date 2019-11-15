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В мире

Культурными людьми оказались 0,1 процента населения России 

Рамблер 1 час назад
Культурными людьми оказались 0,1 процента населения России
Фото: РИА Новости
«Лента.ру» рассказала, что культурными людьми можно считать около 0,1 процента от населения России. Издание рассчитало этот показатель, руководствуясь информацией Росстата и заявлениями министра культуры Владимира Мединского.
Как сообщал «Рамблер», ранее на первом заседании Международного культурного форума «Голос искусства в медиапространстве» Мединский заявил, что человек, у которого в закладках нет сайта «Культура.рф», не может называть себя культурным.
Министр заявил, что посещаемость сайта составляет около 30-40 миллионов посетителей в год, 100-150 тысяч человек в день.
По данным Росстата, численность населения страны к январю 2019 года составила 146 миллионов человек. Таким образом, сайт «Культура.рф» посещают около 0,1 процента населения России.
Сам Мединский называл 100-150 тысяч человек неплохим результатом для узкоспециализированного ресурса.
За последнее время министр культуры сделал несколько резонансных заявлений. Сначала он сказал, что если бы «Джокера» попытались снять в России, проект не получил бы поддержки от государства. Затем поинтересовался, почему поклонникам «Джокера» не нравится историк Олег Соколов, признавший в убийстве аспирантки.
«Лента.ру» обратилась в Министерство культуры с просьбой прокомментировать слова Мединского.
«Давайте ерундой не занимайтесь, фигню какую-то спрашиваете, ну честно. Что я вам должен ответить?» — сказали в министерстве.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Владимир Мединский , Олег Соколов , Росстат , Минкультуры , Lenta.ru
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