Культурными людьми оказались 0,1 процента населения России

Как сообщал «Рамблер», ранее на первом заседании Международного культурного форума «Голос искусства в медиапространстве» Мединский заявил, что человек, у которого в закладках нет сайта «Культура.рф», не может называть себя культурным.

Министр заявил, что посещаемость сайта составляет около 30-40 миллионов посетителей в год, 100-150 тысяч человек в день.

По данным Росстата, численность населения страны к январю 2019 года составила 146 миллионов человек. Таким образом, сайт «Культура.рф» посещают около 0,1 процента населения России.

Сам Мединский называл 100-150 тысяч человек неплохим результатом для узкоспециализированного ресурса.

За последнее время министр культуры сделал несколько резонансных заявлений. Сначала он сказал, что если бы «Джокера» попытались снять в России, проект не получил бы поддержки от государства. Затем поинтересовался, почему поклонникам «Джокера» не нравится историк Олег Соколов , признавший в убийстве аспирантки.

«Лента.ру» обратилась в Министерство культуры с просьбой прокомментировать слова Мединского.