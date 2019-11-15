Россиян предупредили об опасности в Тбилиси

Россиянам рекомендовали избегать людных мест в Тбилиси из-за митингов

Россиянам в Тбилиси рекомендовано соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей из-за планируемых в городе антиправительственных митингов и демонстраций.

Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии начали акции протеста в центре Тбилиси перед зданием парламента.

Лидеры всех оппозиционных сил провели консультации и выразили единое требование: назначение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе и переходного правительства.

"Информируем, что 17 ноября (с 15:00 по местному времени) в центре Тбилиси (проспект Шота Руставели и площадь Республики) со стороны оппозиционных политических сил намечено несколько антиправительственных митингов и демонстраций. Секция рекомендует гражданам Российской Федерации, пребывающим в Грузии, соблюдать осторожность и избегать места массового скопления людей", — говорится в сообщении секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии в твиттере.

Отмечается, что в городе будут повышены меры безопасности и ограничено движение транспорта.

Информируем, что 17 ноября с.г. (с 15:00 по местному времени) в центре Тбилиси (проспект Ш.Руставели и площадь Республики) со стороны оппозиционных политических сил намечено несколько антиправительственных митингов и демонстраций. — Секция интересов РФ при П-ве Швейцарии в Грузии (@RuISEmbSwissGEO) November 15, 2019

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Второго сентября 2008 года по решению Тбилиси Грузия и РФ разорвали дипломатические отношения.

Интересы России в Грузии, а также Грузии в России представляет Швейцария. По результатам обмена соответствующими нотами между тремя странами, 5 марта 2009 года при содействии посольства Швейцарии в Российской Федерации была открыта Секция интересов Грузии. Одновременно посольство Швейцарии в Тбилиси открыло Секцию интересов Российской Федерации.