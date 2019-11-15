Толстый кот Виктор может получить акции «Аэрофлота»

Толстый кот может стать акционером «Аэрофлота»

6 ноября, как сообщал «Рамблер», Галин в своем фейсбуке рассказал, что при регистрации на рейс во Владивосток в аэропорту Шереметьево его кот Виктор был взвешен и допущен лишь к перевозке в багажном отсеке, так как его вес превышал восемь килограммов, допустимых для багажа, который можно перевозить в салоне.

Галин снялся с этого рейса, купил билет на другой, «Аэрофлота», позвонил друзьям, те привезли ему похожего, но более легкого кота. Тот был взвешен, а потом подменен Виктором.

Позже «Аэрофлот» лишил Михаила Галина бонусных миль за его поступок по причине допущенных им грубых нарушений правил перевозки багажа.

Теперь же мужчина может стать акционером «Аэрофлота». Он сам рассказал «Телепрограмме», что другая авиакомпания, у которой есть акции «Аэрофлота», предложила ему их подарить. Галин упомянул, что количество предложенных ему акций небольшое, а принять их он, скорее всего, согласится.