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Упавшая перед Медведевым на колени россиянка пожелала ему счастья 

Lenta.ru 28 минут назад
Жительница села Саникова Алтайского края Татьяна Кадукина, которая упала на колени перед премьер-министром Дмитрием Медведевым и попросила решить проблему с горячей водой, пожелала ему всего наилучшего. Видео с небольшим обращением женщины опубликовано в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.
«Дай бог ему здоровья, счастья и процветания в дальнейшей работе и жизни», — сказала Кадукина.
Он отметила, что ей было приятно пообщаться с премьер-министром, «который действительно услышал».
«Не волнуйтесь»: пенсионерка встала на колени перед Медведевым
13 ноября Медведев поручил губернатору Алтайского края Виктору Томенко срочно выделить средства на решение проблемы с горячей водой в Санникове.
Во время рабочей поездки Медведева пенсионерка Кадукина упала перед ним на колени и пожаловалась, что в ее доме уже три года нет горячей воды.
«Я инвалид второй группы, обращалась во все инстанции», — сказала женщина.
Позже она пояснила журналистам, что оказалась на коленях после подножки одного из охранников премьер-министра, которые хотели ее «сильно унизить». Пресс-секретарь главы правительства опроверг информацию о подножке. По его словам, женщина переволновалась, и охранники Медведева помогли ей подняться.
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Комментарии64 
Теги:
Общество , Видео , Дмитрий Медведев , Виктор Томенко , Алтайский Край
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