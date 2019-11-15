В Совфеде наградили лучших мясников и виноделов

Совете Федерации наградили победителей Международного конкурса пищевой продукции «Гарантия качества — 2019». В нём приняли участие 45 регионов России, а также предприятия из Казахстана и Белоруссии.

Конкурс проводится Федеральным научным центром пищевых систем им. В. М. Горбатова при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также Минсельхоза . По словам главы данного комитета Совфеда Алексея Майорова, конкурс направлен на выявление и продвижение пищевой продукции высокого качества, популяризации традиционных продуктов и региональных брендов.

В этом году на 50 процентов увеличилось количество продуктов питания, которые принимали участие в отборе. Собственные торговые марки продуктов представили семь торговых сетей.

«Значительное увеличение интереса производителей продуктов питания из России и стран ЕАЭС, участвующих в конкурсе, говорит о высоком уровне доверия к научному подходу в подборе методов оценки и качеству экспертизы наших дегустаторов», — сказала директор ФНЦ пищевых систем Оксана Кузнецова.

Продукты проверяют в лабораториях, изучают их состав, а вкусовые качества оценивают дегустаторы. В 2019 году они оценили 564 образца пищевой продукции в 24 категориях, в том числе мясная и молочная продукция, напитки, мороженое, кондитерские изделия.

Победителям вручили медали и дипломы. Среди лауреатов — предприятия из всех регионов России. Золотые медали получил хлеб из Брянской области, Москвы и Красноярского края, мясная продукция из Удмуртии, пельмени из Курганской области, буженина из Подмосковья.

Лучшие сосиски и колбасы, а также изделия из курицы, по мнению жюри, производятся в Московской области, мука и крупы — на Алтае, макароны и мороженое — в Москве, а соки — в Краснодарском крае.

В номинации «Винодельческая продукция» выиграли предприятия Краснодарского края, Ставрополья и Тверской области.