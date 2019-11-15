Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Женщину зарезали в московском парке
Женщину зарезали в московском парке
Происшествия
Экс-солистку группы «Маневры» нашли мертвой в Москве
Экс-солистку группы «Маневры» нашли мертвой в Москве
Происшествия
Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму
Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму
Происшествия
Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление
Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление
Общество

В Совфеде наградили лучших мясников и виноделов 

Парламентская газета 1 час назад
В Совфеде наградили лучших мясников и виноделов
Фото: ТАСС
В Совете Федерации наградили победителей Международного конкурса пищевой продукции «Гарантия качества — 2019». В нём приняли участие 45 регионов России, а также предприятия из Казахстана и Белоруссии.
Конкурс проводится Федеральным научным центром пищевых систем им. В. М. Горбатова при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также Минсельхоза. По словам главы данного комитета Совфеда Алексея Майорова, конкурс направлен на выявление и продвижение пищевой продукции высокого качества, популяризации традиционных продуктов и региональных брендов.
В этом году на 50 процентов увеличилось количество продуктов питания, которые принимали участие в отборе. Собственные торговые марки продуктов представили семь торговых сетей.
«Значительное увеличение интереса производителей продуктов питания из России и стран ЕАЭС, участвующих в конкурсе, говорит о высоком уровне доверия к научному подходу в подборе методов оценки и качеству экспертизы наших дегустаторов», — сказала директор ФНЦ пищевых систем Оксана Кузнецова.
Продукты проверяют в лабораториях, изучают их состав, а вкусовые качества оценивают дегустаторы. В 2019 году они оценили 564 образца пищевой продукции в 24 категориях, в том числе мясная и молочная продукция, напитки, мороженое, кондитерские изделия.
Победителям вручили медали и дипломы. Среди лауреатов — предприятия из всех регионов России. Золотые медали получил хлеб из Брянской области, Москвы и Красноярского края, мясная продукция из Удмуртии, пельмени из Курганской области, буженина из Подмосковья.
Лучшие сосиски и колбасы, а также изделия из курицы, по мнению жюри, производятся в Московской области, мука и крупы — на Алтае, макароны и мороженое — в Москве, а соки — в Краснодарском крае.
В номинации «Винодельческая продукция» выиграли предприятия Краснодарского края, Ставрополья и Тверской области.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Парламентская газета: последние новости
Росстат исключил утечку данных россиян при использовании планшетов в переписи населения Росстат исключил утечку данных россиян при использовании планшетов в переписи населения Мединский: 89% россиян вовлечены в культурную жизнь страны Мединский: 89% россиян вовлечены в культурную жизнь страны На озере в Якутии обнаружили фламинго На озере в Якутии обнаружили фламинго
Комментарии 
Теги:
Общество , Совет Федерации , Минсельхоз , ЕАЭС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщину зарезали в московском парке
Женщину зарезали в московском парке 4
Экс-солистку группы «Маневры» нашли мертвой в Москве
Экс-солистку группы «Маневры» нашли мертвой в Москве
Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму
Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму 3
Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление
Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление 300
Пока вы спали: Налоговики будут забирать подарки детям
Пока вы спали: Налоговики будут забирать подарки детям 114
Видео
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение