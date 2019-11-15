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Открытие терминала С в Шереметьево запланировано на январь 2020 года 

ТАСС 1 час назад
Стала известна дата открытия терминала С в Шереметьево
Фото: РИА Новости
Открытие терминала С в Шереметьево состоится в январе 2020 года, говорится в сообщении аэропорта. Росавиация уже выдала разрешение на ввод терминала в эксплуатацию.
"Международный аэропорт Шереметьево получил разрешение Федерального агентства воздушного транспорта на ввод в эксплуатацию реконструированного Терминала С (этап 1). Открытие терминала запланировано в январе 2020 года", — говорится в сообщении аэропорта.
Международный терминал С-1 будет входить в Северный терминальный комплекс аэропорта. Расчетная пропускная способность терминала площадью 127 375 кв. м составит 20 млн пассажиров в год. В терминале предусмотрена 84 стойки регистрации и 160 кабин для паспортного контроля. Также терминал соединен двумя крытыми пешеходными галереями с 5-уровневым паркингом на 2500 машиномест.
"В дизайне Терминала С органично сочетаются лучшие традиции русского искусства и современные технологии. Интерьер выполнен в эстетике русского конструктивизма, — уточняется в сообщении. — В настоящее время продолжаются пуско-наладочные работы, проверка и тестирование всех систем терминала. В работе задействованы основные подразделения АО "МАШ", дочерние компании, взаимодействующие организации и авиакомпания "Аэрофлот".
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Теги:
Общество , Росавиация , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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