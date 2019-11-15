Стала известна дата открытия терминала С в Шереметьево

Открытие терминала С в Шереметьево запланировано на январь 2020 года

Открытие терминала С в Шереметьево состоится в январе 2020 года, говорится в сообщении аэропорта. Росавиация уже выдала разрешение на ввод терминала в эксплуатацию.

"Международный аэропорт Шереметьево получил разрешение Федерального агентства воздушного транспорта на ввод в эксплуатацию реконструированного Терминала С (этап 1). Открытие терминала запланировано в январе 2020 года", — говорится в сообщении аэропорта.

Международный терминал С-1 будет входить в Северный терминальный комплекс аэропорта. Расчетная пропускная способность терминала площадью 127 375 кв. м составит 20 млн пассажиров в год. В терминале предусмотрена 84 стойки регистрации и 160 кабин для паспортного контроля. Также терминал соединен двумя крытыми пешеходными галереями с 5-уровневым паркингом на 2500 машиномест.