Названо число распроданных билетов на поезда в Крым

На поезда в Крым за неделю продали более 21 тыс. билетов по всей России

Пассажиры по всей России приобрели более 21 тыс. билетов на первые поезда из Москвы Санкт-Петербурга , которые проследуют по Крымскому мосту в Севастополь Симферополь и обратно, за неделю с начала их продаж, сообщили ТАСС в пятницу в дирекции по обслуживанию пассажиров федерального госпредприятия "Крымская железная дорога" (КЖД).

Компания "Гранд сервис экспресс" 7 ноября сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов — от 2966 рублей.

"По России — 21728, по Крыму 4533 билетов продано", — сказали в дирекции.

Продажа билетов на поезда в Крым началась 8 ноября в 08:00 мск. За первые сутки было продано более 5 тыс. билетов.

Крымский мост — самый длинный в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России.

Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов — в июне 2020 года.