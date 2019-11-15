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На поезда в Крым за неделю продали более 21 тыс. билетов по всей России 

ТАСС 1 час назад
Названо число распроданных билетов на поезда в Крым
Фото: РИА Новости
Пассажиры по всей России приобрели более 21 тыс. билетов на первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, которые проследуют по Крымскому мосту в Севастополь и Симферополь и обратно, за неделю с начала их продаж, сообщили ТАСС в пятницу в дирекции по обслуживанию пассажиров федерального госпредприятия "Крымская железная дорога" (КЖД).
Компания "Гранд сервис экспресс" 7 ноября сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов — от 2966 рублей.
"По России — 21728, по Крыму 4533 билетов продано", — сказали в дирекции.
Продажа билетов на поезда в Крым началась 8 ноября в 08:00 мск. За первые сутки было продано более 5 тыс. билетов.
Крымский мост — самый длинный в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России.
Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов — в июне 2020 года.
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Теги:
Общество , ИТАР-ТАСС , Москва , Республика Крым , Санкт-Петербург , Севастополь , Симферополь
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