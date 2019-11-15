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Общество

Ультрамарафонец Ерохин сравнил себя с Конюховым 

RT на русском + ещё 5 37 минут назад
Ультрамарафонец Ерохин сравнил себя с Конюховым
Фото: © Дмитрий Ерохин
Российский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин сравнил себя себя с отечественным путешественником Фёдором Конюховым.
«Конюхов — священник, и это для него главное. А я хожу в церковь на Крещение, Пасху и Рождество. Стараюсь соблюдать обычаи той местности, где нахожусь. В Бурятии зашёл в дацан, в Кабардино-Балкарии — в мечеть. Знакомы ли мы с ним? Да, встречались несколько раз. Отслеживаю все его путешествия. Но он больше мореплаватель, а это не моё», — сказал спортсмен в интервью RT.
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Теги:
Общество , Федор Конюхов , Дмитрий Ерохин
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