Экс-чиновник Минкульта попросил убежище в Австрии

Мазо — бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры.

Ранее он, как сообщал «Рамблер», был признан виновным по так называемому «делу реставраторов», а ныне фигурирует в деле о хищении денег, 450 миллионов рублей, которые были выделены на строительство фондохранилища и комплекса зданий Эрмитажа

7 ноября Мазо был задержан в Австрии по запросу Испании по подозрению в отмывании средств, полученные в России незаконным путем. Он был освобожден под залог и запрет покидать страну.

Сегодня стало известно, что Генеральная прокуратура России обратилась к властям Австрии с запросом об экстрадиции бывшего чиновника Минкульта.

«Мазо попросил в Австрии политическое убежище», — сообщил ТАСС его адвокат Владислав Мусияка, объяснив это тем, что тот боится, что в России его будут преследовать по политическим мотивам.