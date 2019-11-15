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Экс-чиновник Минкульта попросил убежище в Австрии 

Рамблер + ещё 17 1 час назад
Экс-чиновник Минкульта попросил убежище в Австрии
Фото: ТАСС
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо попросил политическое убежище в Австрии. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Владислав Мусияка.
Мазо — бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры.
Ранее он, как сообщал «Рамблер», был признан виновным по так называемому «делу реставраторов», а ныне фигурирует в деле о хищении денег, 450 миллионов рублей, которые были выделены на строительство фондохранилища и комплекса зданий Эрмитажа.
7 ноября Мазо был задержан в Австрии по запросу Испании по подозрению в отмывании средств, полученные в России незаконным путем. Он был освобожден под залог и запрет покидать страну.
Сегодня стало известно, что Генеральная прокуратура России обратилась к властям Австрии с запросом об экстрадиции бывшего чиновника Минкульта.
«Мазо попросил в Австрии политическое убежище», — сообщил ТАСС его адвокат Владислав Мусияка, объяснив это тем, что тот боится, что в России его будут преследовать по политическим мотивам.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Борис Мазо , Эрмитаж , Минкультуры , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Австрия
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