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«Будут разворованы»: Упавшая в ноги Медведеву пенсионерка недовольна 25 млн 

Рамблер 2 часа назад
Упавшая в ноги Медведеву пенсионерка недовольна 25 млн
Фото: РИА Новости
Алтайская пенсионерка Татьяна Кадукина, прославившаяся тем, что упала в ноги премьер-министру Дмитрию Медведеву, недовольна тем, как власти региона решают ее проблему. Об этом «Московскому комсомольцу» заявила она сама.
Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», глава правительства посетил с рабочим визитом село Санниково. Во время встречи с местными жителями одна из них, Татьяна Кадукина, упала перед Медведевым на колени. Позже она заявила, что это произошло случайно — охранники премьера якобы в попытке унизить ее поставили ей подножку.
В ходе той встречи пенсионерка пожаловалась главе кабмина на уже трехлетнее отсутствие в ее доме горячей воды. Губернатор края Виктор Томенко после этого занялся проблемой лично, а недавно стало известно о выделении им на ее решение 25 миллионов рублей.
«Дело-то в другом. Мы просили, чтобы нам установили модульные котельные на каждый дом, а сейчас они большие деньги вложат, но к лучшему ничего не изменится», — прокомментировала решение губернатора Татьяна Кадукина.
По ее словам, установка модульных котельных была бы не столь «накладной», а 25 выделенных миллионов будут просто «разворованы». Пенсионерка заявила, что разворованы были и деньги, выделенные ранее на строительство газовой котельной, хотя тогда «говорили красиво» — будет тепло, будет горячая вода, тарифы будут низкие.
«Я бы на месте губернатора для начала администрацию Санниковского сельсовета и главу района отстранила от должности за неисполнение обязанностей. И выгнала бы отсюда эту ресурсоснабжающую организацию», — добавила сельчанка.рамбл
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Дмитрий Медведев , Виктор Томенко , Московский комсомолец
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