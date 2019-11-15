«Будут разворованы»: Упавшая в ноги Медведеву пенсионерка недовольна 25 млн

Алтайская пенсионерка Татьяна Кадукина, прославившаяся тем, что упала в ноги премьер-министру Дмитрию Медведеву , недовольна тем, как власти региона решают ее проблему. Об этом «Московскому комсомольцу» заявила она сама.

Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», глава правительства посетил с рабочим визитом село Санниково. Во время встречи с местными жителями одна из них, Татьяна Кадукина, упала перед Медведевым на колени. Позже она заявила, что это произошло случайно — охранники премьера якобы в попытке унизить ее поставили ей подножку.

В ходе той встречи пенсионерка пожаловалась главе кабмина на уже трехлетнее отсутствие в ее доме горячей воды. Губернатор края Виктор Томенко после этого занялся проблемой лично, а недавно стало известно о выделении им на ее решение 25 миллионов рублей.

«Дело-то в другом. Мы просили, чтобы нам установили модульные котельные на каждый дом, а сейчас они большие деньги вложат, но к лучшему ничего не изменится», — прокомментировала решение губернатора Татьяна Кадукина.

По ее словам, установка модульных котельных была бы не столь «накладной», а 25 выделенных миллионов будут просто «разворованы». Пенсионерка заявила, что разворованы были и деньги, выделенные ранее на строительство газовой котельной, хотя тогда «говорили красиво» — будет тепло, будет горячая вода, тарифы будут низкие.