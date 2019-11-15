Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захват кораблей ВМС у Керчи: Россия приняла решение
Захват кораблей ВМС у Керчи: Россия приняла решение
Украина
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
В мире
Данные владельцев миллионов смартфонов под угрозой
Данные владельцев миллионов смартфонов под угрозой
Интернет
Грузия снова вышла на протесты
Грузия снова вышла на протесты
Кавказ

Пятиклассникам дали тест про умершую от СПИДа героиню Пушкина 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Школьников спросили про СПИД и мертвую царевну
Фото: РИА Новости
В Петропавловске-Камчатском учительница дала пятиклассникам тест по сказке Александра Пушкина, содержавшем вопросы о СПИДе и алкоголе, сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в 42-й школе.
Как сообщается, тест был составлен по сказке "О мертвой царевне и семи богатырях", и содержал несколько вопросов с четырьмя вариантами ответа каждый.
Ответ на вопрос "От какого угощения отказалась царевна" школьникам предлагалось выбрать из вариантов "от вина", "от водки", "от сигарет" и "от медовухи". Кроме того, дети выбирали, от чего умерла царевна — "от злости", "от тоски", "от гриппа" или "от СПИДа".
Директор школы пояснила, что учительница нашла тесты на сайте по обмену опытом для учителей, и не просмотрела их до конца перед уроком. Администрация школы назвала инцидент ошибкой и не стала наказывать учительницу.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Газета.Ru: последние новости
Командир аварийно севшего A321 рассказал, почему не представляется пассажирам Командир аварийно севшего A321 рассказал, почему не представляется пассажирам Медведев поручил решить проблему с водой упавшей перед ним на колени пенсионерки Медведев поручил решить проблему с водой упавшей перед ним на колени пенсионерки Умер журналист Сергей Горбунов Умер журналист Сергей Горбунов 
Теги:
Общество , Образование , Петропавловск-Камчатский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захват кораблей ВМС у Керчи: Россия приняла решение
Захват кораблей ВМС у Керчи: Россия приняла решение 20
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
Данные владельцев миллионов смартфонов под угрозой
Данные владельцев миллионов смартфонов под угрозой
Грузия снова вышла на протесты
Грузия снова вышла на протесты 66
Найдена актриса Стерникова
Найдена актриса Стерникова 3
Видео
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
03:05
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
В мире
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение