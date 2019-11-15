Школьников спросили про СПИД и мертвую царевну

Пятиклассникам дали тест про умершую от СПИДа героиню Пушкина

Петропавловске-Камчатском учительница дала пятиклассникам тест по сказке Александра Пушкина, содержавшем вопросы о СПИДе и алкоголе, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в 42-й школе.

Как сообщается, тест был составлен по сказке "О мертвой царевне и семи богатырях", и содержал несколько вопросов с четырьмя вариантами ответа каждый.

Ответ на вопрос "От какого угощения отказалась царевна" школьникам предлагалось выбрать из вариантов "от вина", "от водки", "от сигарет" и "от медовухи". Кроме того, дети выбирали, от чего умерла царевна — "от злости", "от тоски", "от гриппа" или "от СПИДа".

Директор школы пояснила, что учительница нашла тесты на сайте по обмену опытом для учителей, и не просмотрела их до конца перед уроком. Администрация школы назвала инцидент ошибкой и не стала наказывать учительницу.