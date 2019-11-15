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Общество

Общественный транспорт в Петербурге резко подорожает 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Общественный транспорт в Петербурге резко подорожает
Фото: РИА Новости
Тариф на проезд в общественном транспорте в Санкт-Петербурге будет приближен к себестоимости поездки — подорожает на 10 рублей. Об этом сказано на официальном сайте администрации города.
Ныне проезд в наземном городском пассажирском транспорте (автобусах, трамваях и троллейбусах) в Петербурге стоит 40 рублей, в метрополитене — 45 рублей.
« (Принято. — Прим. ред.) решение приблизить тарифы к себестоимости поездки», — сообщается на сайте городской администрации.
В сообщении сказано, что разовый проезд в наземном транспорте подорожает до 50 рублей, в метро — до 55 рублей; что нововведение вступит в силу с 1 января 2020 года; что соответствующее решение было принято на рабочем совещании с членами правительства Санкт-Петербурга.
«Для владельцев проездных билетов стоимость проезда как в метро, так и в наземном транспорте Петербурга с 1 января 2020 года увеличится на 4%», — добавили в пресс-службе администрации.
В публикации отмечается, что проезд в общественном транспорте в Санкт-Петербурге наличными оплачивают 15% пассажиров, банковскими картами — 10%, транспортной картой «Подорожник» пользуются 33%, иными льготными проездными билетами — 42%.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Новости Москвы , Правительство Санкт-Петербурга , Санкт-Петербург
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