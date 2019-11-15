Общественный транспорт в Петербурге резко подорожает

Тариф на проезд в общественном транспорте в Санкт-Петербурге будет приближен к себестоимости поездки — подорожает на 10 рублей. Об этом сказано на официальном сайте администрации города.

Ныне проезд в наземном городском пассажирском транспорте (автобусах, трамваях и троллейбусах) в Петербурге стоит 40 рублей, в метрополитене — 45 рублей.

« (Принято. — Прим. ред.) решение приблизить тарифы к себестоимости поездки», — сообщается на сайте городской администрации.

В сообщении сказано, что разовый проезд в наземном транспорте подорожает до 50 рублей, в метро — до 55 рублей; что нововведение вступит в силу с 1 января 2020 года; что соответствующее решение было принято на рабочем совещании с членами правительства Санкт-Петербурга

«Для владельцев проездных билетов стоимость проезда как в метро, так и в наземном транспорте Петербурга с 1 января 2020 года увеличится на 4%», — добавили в пресс-службе администрации.

В публикации отмечается, что проезд в общественном транспорте в Санкт-Петербурге наличными оплачивают 15% пассажиров, банковскими картами — 10%, транспортной картой «Подорожник» пользуются 33%, иными льготными проездными билетами — 42%.