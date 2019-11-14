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Общество

Для расстрелявшего сослуживцев солдата собрали круглую сумму 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Около 700 тыс. рублей собрали люди, поддерживающие солдата Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев в Забайкалье, рассказал его отец Салим Шамсутдинов.
«Деньги потрачу на две поездки в Читу и одну в Москву, чтобы встретиться с адвокатом. Это и билеты, и проживание», — рассказал мужчина Ura.ru.
Шамсутдинов-старший добавил, что из-за проблем со здоровьем ему необходим сопровождающий, на это он потратит часть собранных денег. Также мужчина хочет собрать сыну посылку со сладостями к Новому году.
Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье. Погибли восемь человек, ранения получили еще двое. Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.
После министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал подчиненных в воинской части в Забайкалье.
Отец солдата рассказывал, как посетил сына в СИЗО, а также называл причины трагедии. Кроме того, он попросил сына сотрудничать со следствием.
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Теги:
Общество , Криминал , Сергей Шойгу , СКР , ФСИН , РИА Ura.ru , Москва , Чита
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