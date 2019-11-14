Друг раскрыл подробности госпитализации Джигарханяна

По его словам, Джигарханян проходит профилактическое обследование в больнице и скоро будет дома.

«Армен Борисович не в реанимации. Он каждые два-три месяца проходит обследования. Сейчас зима грядет, решили прокапаться на всякий случай. Через два-три дня будет дома», — приводит слова Согомоняна РИА «Новости».

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что 84-летний Армен Джигарханян в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию из-за обострения хронических заболеваний на фоне пневмонии.