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Друг раскрыл подробности госпитализации Джигарханяна 

Рамблер + ещё 22 32 минуты назад
Друг раскрыл подробности госпитализации Джигарханяна
Фото: РИА Новости
Друг актера Армена Джигарханяна Артур Согомонян опроверг информацию о крайне тяжелом состоянии артиста.
По его словам, Джигарханян проходит профилактическое обследование в больнице и скоро будет дома.
«Армен Борисович не в реанимации. Он каждые два-три месяца проходит обследования. Сейчас зима грядет, решили прокапаться на всякий случай. Через два-три дня будет дома», — приводит слова Согомоняна РИА «Новости».
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что 84-летний Армен Джигарханян в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию из-за обострения хронических заболеваний на фоне пневмонии.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Другое , Артур Согомонян , Армен Джигарханян , РИА Новости
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