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Умерла концертмейстер Мариинского театра Наталия Домская 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Умерла Наталия Домская
Фото: mariinsky.ru
Пианистка и концертмейстер Мариинского театра Наталия Домская умерла в возрасте 65 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра.
"Мариинский театр с прискорбием сообщает, что 12 ноября на 66-м году жизни скончалась пианистка и концертмейстер Наталия Домская, которая работала в театре с 1980 года", — говорится в сообщении.
Выпускница Ленинградской консерватории Наталия Домская посвятила Мариинскому всю свою профессиональную карьеру. Она принимала участие в постановке многих оперных спектаклей, в числе которых "Евгений Онегин" и "Пиковая дама" в режиссуре Юрия Темирканова. В репертуаре педагога-репетитора был едва ли не весь оперный репертуар театра. Она отвечала за подготовку опер "Огненный ангел" Сергея Прокофьева, "Очарованный странник" Родиона Щедрина, оперы-оратории "Царь Эдип" Игоря Стравинского, "Фауст" Шарля Гуно, драматической легенды "Осуждение Фауста" Гектора Берлиоза, создала фортепианное переложение оперы "Борис Годунов" по рукописям Модеста Мусоргского.
Как пианист-аккомпаниатор Наталия Домская выступала с ведущими солистами труппы — Ириной Богачевой, Галиной Ковалевой, Николаем Путилиным, Юрием Марусиным, Булатом Минжилкиевым, Марианной Тарасовой, Геннадием Беззубенковым.
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Теги:
Общество , Галина Ковалева , Евгений Онегин , Николай Путилин , Шарль Гуно , Модест Мусоргский , Юрий Марусин , Ирина Богачева , Родион Щедрин , Игорь Стравинский , Сергей Прокофьев , Юрий Темирканов , Геннадий Беззубенков
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