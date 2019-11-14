«Если нравится „Джокер“, почему не нравится Соколов?»

«У кого что болит… Раньше все спрашивали про "Джокера", теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?», — заявил Мединский, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с Соколовым.

Министр «пожалел» СМИ, которые «хайпят на человеческой трагедии» и задают подобные вопросы на культурном форуме, отмечает ТАСС.

Как ранее сообщал «Рамблер», 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова арестовали по подозрению в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов дал признательные показания и рассказал, что они с аспиранткой были вместе пять лет, любили друг друга и планировали пожениться. В день, когда произошла трагедия, между Соколовым и Ещенко произошла ссора, в результате которой он четыре раза выстрелил в нее из обреза. Чтобы избавиться от тела, Соколов расчленил его и собирался выбросить останки в реку Мойку.