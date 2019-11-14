Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко нашел альтернативу минским соглашениям
Порошенко нашел альтернативу минским соглашениям
В мире
Дело MH17: Россия усомнилась в честности расследования
Дело MH17: Россия усомнилась в честности расследования
Политика
Защита обжаловала арест историка-расчленителя
Защита обжаловала арест историка-расчленителя
Происшествия
"Не был забитым": новые подробности о бойне в Забайкалье
"Не был забитым": новые подробности о бойне в Забайкалье
Происшествия

«Если нравится „Джокер“, почему не нравится Соколов?» 

Рамблер + ещё 21 18 минут назад
«Если нравится „Джокер“, почему не нравится Соколов?»
Фото: РИА Новости
Министр культуры России Владимир Мединский сравнил ажиотаж вокруг историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве молодой возлюбленной, с ажиотажем после выхода фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли.
«У кого что болит… Раньше все спрашивали про "Джокера", теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?», — заявил Мединский, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с Соколовым.
Министр «пожалел» СМИ, которые «хайпят на человеческой трагедии» и задают подобные вопросы на культурном форуме, отмечает ТАСС.
Как ранее сообщал «Рамблер», 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова арестовали по подозрению в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов дал признательные показания и рассказал, что они с аспиранткой были вместе пять лет, любили друг друга и планировали пожениться. В день, когда произошла трагедия, между Соколовым и Ещенко произошла ссора, в результате которой он четыре раза выстрелил в нее из обреза. Чтобы избавиться от тела, Соколов расчленил его и собирался выбросить останки в реку Мойку.
Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж
Комментарии71 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Владимир Мединский , Хоакин Феникс , Олег Соколов , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко нашел альтернативу минским соглашениям
Порошенко нашел альтернативу минским соглашениям
Дело MH17: Россия усомнилась в честности расследования
Дело MH17: Россия усомнилась в честности расследования 52
Защита обжаловала арест историка-расчленителя
Защита обжаловала арест историка-расчленителя 44
«Не был забитым»: новые подробности о бойне в Забайкалье
«Не был забитым»: новые подробности о бойне в Забайкалье 24
Вора в законе по произвищу Мамука задержали в Москве
Вора в законе по произвищу Мамука задержали в Москве 5
Видео
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение