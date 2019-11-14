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Сергей Полонский вернулся в Камбоджу после депортации и захватил собственный остров 

Партнерский материал 25 минут назад
Спустя четыре года после депортации Сергей Полонский вновь вернулся в Камбоджу и направился на свой остров Кох-дек-куль, на котором в 2012 году построил отель Mirax Resort и жил до 2015 года. Сейчас на острове идет полномасштабная стройка, согласия на которую бизнесмен не давал. Он пригрозил рабочим, что вызовет полицию и выкинет их с острова.
«Это мой остров! Валера (помощник — прим.ред.), вызывай полицию! Мой остров захватили какие-то люди и все громят. Эти товарищи испортили настроение мне сегодня, будем разбираться», — заявил Сергей Полонский.
Однако разобраться на месте не удалось, и бизнесмен пообещал вернуться с полицией через три дня.
Видео доступно на онлайн-платформе PREMIER, для которой Сергей Полонский дал первое большое интервью за долгое время.
В интервью журналисту Семену Закружному Полонский рассказал о новом проекте Сити-3 в Абрау-Дюрсо, жизни в СИЗО, своем отношении к Ксении Собчак и письмах Дональду Трампу.
Сергей Полонский — человек, придумавший проект «Москва-Сити» и построивший самый высокий небоскреб в Европе — башню «Федерация». До 2008 года был одним из самых богатейших людей в России. В 2012 году уехал в Камбоджу и скупил там 8 островов. В июне 2013 года на Полонского было заведено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и хищении денежных средств граждан. В 2015 году был депортирован в Россию и заключен под стражу. Два года провел в СИЗО. В 2017 году был приговорен к 5 годам колонии общего режима, но освобожден от отбывания наказания из-за истечения сроков давности.
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Теги:
Общество , Видео , Сергей Полонский , Ксения Собчак , Дональд Трамп , ФСИН , Камбоджа
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