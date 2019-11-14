Путин прибудет на открытие памятника Даниилу Гранину

Памятник Даниилу Гранину в Петербурге планируется открыть в конце ноября

"Очень надеемся, в конце ноября. Планировали завтра, но Владимир Владимирович [Путин] — на [саммите] БРИКС, он сказал, что открывать будет он, это его решение", — сказал Степашин, отвечая на вопрос о дате открытия памятника писателю.

В середине сентября комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал доработанный проект памятника Гранину. Он будет установлен на Дальневосточном проспекте около культурно-просветительского центра при библиотеке, носящей имя писателя. В июне жюри международного открытого творческого конкурса выбрало с учетом мнения дочери Гранина эскиз, который будет реализован. Дочь писателя Марина Чернышева-Гранина объяснила свой выбор тем, что скульптурный портрет, предложенный Евгением Бурковым, имеет большое сходство с писателем и отражает его характер.

Согласно указу президента России Владимира Путина, 2019 год объявлен Годом Гранина в России. Официальная программа празднования включает более 120 событий, большинство из которых пройдет в Санкт-Петербурге. Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны Даниил Гранин начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался отечественных и международных наград за свои произведения. В 2017 году Гранин получил премию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Писатель умер в июле 2017 года в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.

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