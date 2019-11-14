Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Политика
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Происшествия
Грузия отказала Кадырову в дороге
Грузия отказала Кадырову в дороге
В мире

Памятник Даниилу Гранину в Петербурге планируется открыть в конце ноября 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Путин прибудет на открытие памятника Даниилу Гранину
Фото: РИА Новости
Открытие памятника писателю Даниилу Гранину в Санкт-Петербурге состоится, предположительно, в конце ноября. В событии примет участие президент России Владимир Путин, сообщил журналистам в кулуарах VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в четверг президент Российского книжного союза Сергей Степашин, который возглавляет оргкомитет празднования столетия со дня рождения писателя.
"Очень надеемся, в конце ноября. Планировали завтра, но Владимир Владимирович [Путин] — на [саммите] БРИКС, он сказал, что открывать будет он, это его решение", — сказал Степашин, отвечая на вопрос о дате открытия памятника писателю.
В середине сентября комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал доработанный проект памятника Гранину. Он будет установлен на Дальневосточном проспекте около культурно-просветительского центра при библиотеке, носящей имя писателя. В июне жюри международного открытого творческого конкурса выбрало с учетом мнения дочери Гранина эскиз, который будет реализован. Дочь писателя Марина Чернышева-Гранина объяснила свой выбор тем, что скульптурный портрет, предложенный Евгением Бурковым, имеет большое сходство с писателем и отражает его характер.
Согласно указу президента России Владимира Путина, 2019 год объявлен Годом Гранина в России. Официальная программа празднования включает более 120 событий, большинство из которых пройдет в Санкт-Петербурге. Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны Даниил Гранин начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался отечественных и международных наград за свои произведения. В 2017 году Гранин получил премию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Писатель умер в июле 2017 года в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.
О форуме
Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема — "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.
Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж
ТАСС: последние новости
В Пскове рассекретили дело о нацистском концлагере, в котором погибло около 500 человек В Пскове рассекретили дело о нацистском концлагере, в котором погибло около 500 человек Служба безопасности Украины открыла уголовные дела против Владимира Соловьева Служба безопасности Украины открыла уголовные дела против Владимира Соловьева РАН предложила решать демографические проблемы за счет соцгарантий и привлечения мигрантов РАН предложила решать демографические проблемы за счет соцгарантий и привлечения мигрантов
Комментарии 
Теги:
Общество , Даниил Гранин , Сергей Михайлов , Владимир Путин , Сергей Степашин , БРИКС , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией 1
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске 60
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание 8
Грузия отказала Кадырову в дороге
Грузия отказала Кадырову в дороге 115
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России 526
Видео
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
03:53
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
Происшествия
Грезы о возвращении Крыма: Киев придумал план
01:19
Грезы о возвращении Крыма: Киев придумал план
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение