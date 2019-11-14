Малахова уличили в подтасовке фактов в программе о доценте-убийце

В программе Андрея Малахова «Прямой эфир», посвящённой трагедии в Санкт-Петербурге, была использована фотография, якобы сделанная в квартире доцента СПбГУ Олега Соколова на следующий день после того, как он убил свою возлюбленную. Журналисты выяснили, что снимок был сделан задолго до преступления, сообщает Telepogramma.

Речь идёт о снимке 53-летнего петербургского художника Сергея Бугаева, на котором он стоит с Соколовым в его квартире и держит в руках саблю. Снимок появился Facebook 9 ноября сразу после того, как стало известно о трагедии. Авторы «Прямого эфира» выдали Бугаева за одного из гостей, которых Соколов принимал у себя в то время, как в соседней комнате лежал труп его возлюбленной Анастасии Ещенко. Художник заявил, что это ложь, поскольку снимок был сделан ещё в сентябре.

Facebook

63-летний историк Олег Соколов, как ранее сообщал «Рамблер», обвиняется в убийстве своей возлюбленной 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, учёный застрелил девушку у себя в квартире, тело расчленил, а останки по частям попытался сбросить в реку Мойку. В воде его заметили таксисты, вызвали полицию. Соколов признался правоохранителям в убийстве и написал чистосердечное признание.