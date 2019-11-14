Автомобильные права Брежнева уйдут с молотка

Автомобильные права Леонида Брежнева пойдут с молотка. Эстимейт: 1,5 млн рублей

Дата выдачи прав Леониду Ильичу совпадает с датой его юбилея — 10 декабря 1976 года, в номере документа — сплошные семерки и ну