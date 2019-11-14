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Автомобильные права Леонида Брежнева пойдут с молотка. Эстимейт: 1,5 млн рублей 

BFM.RU 1 час назад
Автомобильные права Брежнева уйдут с молотка
Фото: ТАСС
Дата выдачи прав Леониду Ильичу совпадает с датой его юбилея — 10 декабря 1976 года, в номере документа — сплошные семерки и ну