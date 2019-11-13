Андрееву затравили из-за частного самолета

Андреева пожаловалась на травлю из-за частного самолета

Телеведущая Екатерина Андреева заявила, что стала меньше делиться фотографиями из личной жизни из-за травли в интернете. Об этом она рассказала в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», выпуск опубликован на YouTube.

Андреева рассказала, что однажды они с мужем сделали фото в частном самолете, когда летели на оперу.

«Он у меня серьезный бизнесмен, обеспеченный человек. И он мне делает подарок: берет маленький борт. Такой, что нога [противоположной] стенки касается. <…> И мы берем его, потому что из Черногории до Зальцбурга прямых рейсов нет, билеты стоили бы дороже, чем частный самолет. И как клеймили меня! Как я могу летать на частном самолете!» — вспомнила ведущая.

После этого Андреева перестала делиться такими моментами, чтобы на нее «не выливали ведро грязи».

«В моей семье публичный человек один — это я, и два моих кота. У меня ни муж, ни мама, ни папа, ни сестра, ни ребенок, никто не хочет выходить в это публичное поле. Я о них не говорю, только если специально не разрешено», — подчеркнула она.

По словам ведущей, из-за нелюбви к публичности ее муж редко посещает вместе с ней мероприятия, поэтому в интернете распустили слухи об их разводе.

Как сообщал «Рамблер», ранее в интервью BBC News Андреева рассказала , что на «Первом канале» зарабатывает «значительно меньше» миллиона рублей. Ведущая подчеркнула, что у нее есть счет мужа, состоятельного человека, который может «позволить многие вещи».

«Но на то он и мой муж — для того, чтобы меня баловать», — сказала она.