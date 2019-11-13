Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Андреева пожаловалась на травлю из-за частного самолета 

Рамблер 1 час назад
Андрееву затравили из-за частного самолета
Фото: @ekaterinaandreeva_official
Телеведущая Екатерина Андреева заявила, что стала меньше делиться фотографиями из личной жизни из-за травли в интернете. Об этом она рассказала в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», выпуск опубликован на YouTube.
Андреева рассказала, что однажды они с мужем сделали фото в частном самолете, когда летели на оперу.
«Он у меня серьезный бизнесмен, обеспеченный человек. И он мне делает подарок: берет маленький борт. Такой, что нога [противоположной] стенки касается. <…> И мы берем его, потому что из Черногории до Зальцбурга прямых рейсов нет, билеты стоили бы дороже, чем частный самолет. И как клеймили меня! Как я могу летать на частном самолете!» — вспомнила ведущая.
После этого Андреева перестала делиться такими моментами, чтобы на нее «не выливали ведро грязи».
«В моей семье публичный человек один — это я, и два моих кота. У меня ни муж, ни мама, ни папа, ни сестра, ни ребенок, никто не хочет выходить в это публичное поле. Я о них не говорю, только если специально не разрешено», — подчеркнула она.
По словам ведущей, из-за нелюбви к публичности ее муж редко посещает вместе с ней мероприятия, поэтому в интернете распустили слухи об их разводе.
Как сообщал «Рамблер», ранее в интервью BBC News Андреева рассказала, что на «Первом канале» зарабатывает «значительно меньше» миллиона рублей. Ведущая подчеркнула, что у нее есть счет мужа, состоятельного человека, который может «позволить многие вещи».
«Но на то он и мой муж — для того, чтобы меня баловать», — сказала она.
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
Комментарии1 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Месть Эрдогана: Турция отправила боевиков в Европу
Месть Эрдогана: Турция отправила боевиков в Европу 10
Facebook уличили в слежке за пользователями
Facebook уличили в слежке за пользователями
Россия направила ноту Великобритании
Россия направила ноту Великобритании 2
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон 43
«Самооборона»: неожиданный поворот в деле Соколова
«Самооборона»: неожиданный поворот в деле Соколова 229
Видео
В НАТО раскрыли правду о партнерстве с Украиной
03:36
В НАТО раскрыли правду о партнерстве с Украиной
В мире Армия
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
03:53
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
Происшествия
Грезы о возвращении Крыма: Киев придумал план
01:19
Грезы о возвращении Крыма: Киев придумал план
В мире Украина
Тимошенко стала противником Зеленского
03:56
Тимошенко стала противником Зеленского
Украина В мире
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
02:04
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Политика Другое
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
03:00
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
Армия Войска
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
01:09
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение