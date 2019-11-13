Концепцию парка «Тучков буян» выберут к ПМЭФ-2020

Ландшафтную концепцию «Тучкова буяна» выберут к ПМЭФ-2020

Итоги международного конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка «Тучков буян» в Петербурге будут подведены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2020). Об этом сообщил генеральный директор КБ Стрелка Денис Леонтьев, передает «Интерфакс».

Он рассказал, что конкурс будет проведен по международным стандартам с участием российских и иностранных специалистов в жюри.

Заявочная кампания стартует 15 ноября и продлится два месяца. 3-4 февраля будут выбраны 6 профессиональных и 2 молодые команды архитекторов. Каждая из 8 команд получит 60 тысяч долларов на разработку концепции. Победитель получит награду 50 тысяч долларов, приз за второе место составит 30 тысяч долларов, за третье — 20 тысяч долларов.

По словам Леонтьева, организаторы конкурса рассчитывают получить сотни заявок со всего мира. Итоги конкурса будут подведены на ПМЭФ в июне 2020 года.

Территория Тучкова буяна в Петербурге составляет пространство, ограниченное проспектом Добролюбова с севера, улицей Тучковой дамбы и Тучковым мостом c запада, площадью академика Лихачёва и Биржевым мостом с востока и Малой Невой с юга. На этом месте планируется разбить городской парк.