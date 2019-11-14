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Минтранс РФ хочет запретить насильникам и убийцам работать таксистами 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Насильникам и убийцам запретят работать таксистами
Фото: РИА Новости
Министерство транспорта России подготовило законопроект, который запрещает работать людям, осужденным за тяжкие преступления, водителями общественного транспорта и такси. К таким преступлениям относятся: «Убийство», «Изнасилование», «Теракт», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание» и другие. Об этом сообщил «РБК».
В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья пассажиров городского транспорта законопроект предусматривает установление такого запрета в отношении водителей такси, автобусов, трамваев, троллейбусов, — следует из пояснительной записки законопроекта.
Необходимость такой меры в Минтрансе объяснили тем, что есть сомнения насчёт «возможного перевоспитания таких преступников». Работа водителем общественного транспорта и такси предполагает общение с другими людьми. Госдума поддерживает законопроект, так как считает, что это поможет ограничить людей от тех, «у кого есть склонность к совершению преступлений».
Однако запрет не будет касаться граждан, которых осудили условно.
Ранее News.ru писал о том, что в российское законодательство планируют внести изменения, которые позволят проверять водителей такси на наличие судимостей и психиатрических заболеваний.
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Теги:
Общество , Преступления в Москве , Госдума , Минтранс РФ
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