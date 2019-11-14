Насильникам и убийцам запретят работать таксистами

Минтранс РФ хочет запретить насильникам и убийцам работать таксистами

Министерство транспорта России подготовило законопроект, который запрещает работать людям, осужденным за тяжкие преступления, водителями общественного транспорта и такси. К таким преступлениям относятся: «Убийство», «Изнасилование», «Теракт», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание» и другие. Об этом сообщил «РБК».

В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья пассажиров городского транспорта законопроект предусматривает установление такого запрета в отношении водителей такси, автобусов, трамваев, троллейбусов, — следует из пояснительной записки законопроекта.

Необходимость такой меры в Минтрансе объяснили тем, что есть сомнения насчёт «возможного перевоспитания таких преступников». Работа водителем общественного транспорта и такси предполагает общение с другими людьми. Госдума поддерживает законопроект, так как считает, что это поможет ограничить людей от тех, «у кого есть склонность к совершению преступлений».

Однако запрет не будет касаться граждан, которых осудили условно.

Ранее News.ru писал о том, что в российское законодательство планируют внести изменения, которые позволят проверять водителей такси на наличие судимостей и психиатрических заболеваний.