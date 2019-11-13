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Россиян предупредили об опасности «синдрома отсутствия отпуска» 

Lenta.ru 1 час назад
Россиян предупредили о «синдроме отсутствия отпуска»
Фото: depositphotos.com
Регулярный отказ от отпуска или его перенос на следующий год может повлечь за собой опасные последствия, в том числе «синдром отсутствия отпуска». Таким мнением поделился главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, передает агентство «Москва».
Без полноценного отдыха организм человека становится более уязвимым для любых заболеваний и депрессии, считает Тяжельников. В частности, начинают страдать пищеварительная, нервная и сердечно-сосудистая системы, а также отдельные органы.
«Тревожным симптомом является неумение расслабиться после рабочего дня. Некоторым нужен какой-то допинг — алкоголь, например», — отметил специалист, добавив, что организм рано или поздно начнет подавать сигналы о необходимости отдыха.
Речь идет, например, об излишней раздражительности, ухудшении отношений с коллегами, потере концентрации, частых ошибках, быстрой утомляемости, регулярных головных болях и проблемах со сном.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, риск преждевременной смерти у таких работников выше на 20 процентов. В целом же их продолжительность жизни снижается на десять лет. Тяжельников подчеркнул, что ресурсов у человека при работе без отпуска может хватить максимум на два-три года.
Для большей эффективности медик посоветовал закладывать на отпуск не менее двух недель, а также заботиться о полноценном восстановлении организма — больше дышать свежим воздухом, гулять, плавать и правильно питаться.
10 октября стало известно, что большинство россиян (46 процентов) экономят на отпуске из-за нехватки денег. Еще 29 процентов жертвуют культурной программой — походами в театры и кино, чуть меньшая доля россиян экономит на лечении.
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Теги:
Общество , Андрей Тяжельников , АГН "Москва"
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