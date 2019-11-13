Конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал в России

13 ноября стартовал всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», который определит лучших в стране профессионалов и потенциально ценных специалистов в сфере туризма. Победителей ждут гранты в Сколково, стажировки в ведущих компаниях и возможность получить в наставники одного из мэтров отечественной туриндустрии.

Конкурс является новым проектом президентской платформы « Россия — страна возможностей». В настоящее время начался приём заявок, который продлится до 20 декабря текущего года. В «Мастерах гостеприимства» могут принять участие как состоявшиеся профессионалы, так и студенты, как жители столицы, так и представители российских регионов. По словам организаторов, цель конкурса — раскрыть потенциал действующих специалистов индустрии и открыть новые таланты.

«Для индустрии гостеприимства важно развивать туризм в каждом из регионов страны, обеспечить качественное обслуживание туристов на местах, поэтому особую важность представляет региональный этап конкурса», — заявила заместитель Председателя Правительства РФ, председатель Оргкомитета конкурса «Мастера гостеприимства» Ольга Голодец.

Предполагается, что конкурс пройдёт в три этапа: отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. Чтобы побороться за звание «мастера» необходимо на сайте welcomecup.ru заполнить анкету и загрузить видеоприветствие с рассказом о любимом городе, регионе или любом туристическом объекте России. Эксперты будут оценивать профессиональные знания кандидатов, интеллектуальные способности и управленческие компетенции. Финал состоится в Москве в апреле 2020 года.

«Всероссийский конкурс даст возможность каждому специалисту, занятому в этой сфере, попробовать свои силы, оценить навыки, представить качественные проекты, а также выявить перспективных и нацеленных на результат специалистов», — отметил президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Грант Бабасян.

Победителями станут 50 конкурсантов. В финале разыграют 25 образовательных грантов в Сколково, а также стажировки в ведущих компаниях и возможность получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и других управленцев в сфере гостеприимства. При этом конкурсная миссия отберёт 10 авторских проектов в сфере туризма и гостеприимства, которе впоследствии будут реализованы в регионах при помощи специальных грантов от партнеров.