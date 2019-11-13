Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Армия
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Происшествия
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Политика
В Россию придет зимнее бабье лето
В Россию придет зимнее бабье лето
Погода

Конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал в России 

Рамблер 43 минуты назад
Конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал в России
Фото: ТАСС
13 ноября стартовал всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», который определит лучших в стране профессионалов и потенциально ценных специалистов в сфере туризма. Победителей ждут гранты в Сколково, стажировки в ведущих компаниях и возможность получить в наставники одного из мэтров отечественной туриндустрии.
Конкурс является новым проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». В настоящее время начался приём заявок, который продлится до 20 декабря текущего года. В «Мастерах гостеприимства» могут принять участие как состоявшиеся профессионалы, так и студенты, как жители столицы, так и представители российских регионов. По словам организаторов, цель конкурса — раскрыть потенциал действующих специалистов индустрии и открыть новые таланты.
«Для индустрии гостеприимства важно развивать туризм в каждом из регионов страны, обеспечить качественное обслуживание туристов на местах, поэтому особую важность представляет региональный этап конкурса», — заявила заместитель Председателя Правительства РФ, председатель Оргкомитета конкурса «Мастера гостеприимства» Ольга Голодец.
Предполагается, что конкурс пройдёт в три этапа: отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. Чтобы побороться за звание «мастера» необходимо на сайте welcomecup.ru заполнить анкету и загрузить видеоприветствие с рассказом о любимом городе, регионе или любом туристическом объекте России. Эксперты будут оценивать профессиональные знания кандидатов, интеллектуальные способности и управленческие компетенции. Финал состоится в Москве в апреле 2020 года.
«Всероссийский конкурс даст возможность каждому специалисту, занятому в этой сфере, попробовать свои силы, оценить навыки, представить качественные проекты, а также выявить перспективных и нацеленных на результат специалистов», — отметил президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Грант Бабасян.
Победителями станут 50 конкурсантов. В финале разыграют 25 образовательных грантов в Сколково, а также стажировки в ведущих компаниях и возможность получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и других управленцев в сфере гостеприимства. При этом конкурсная миссия отберёт 10 авторских проектов в сфере туризма и гостеприимства, которе впоследствии будут реализованы в регионах при помощи специальных грантов от партнеров.
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Общество , Ольга Голодец , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе 33
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян 15
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым 330
В Россию придет зимнее бабье лето
В Россию придет зимнее бабье лето 6
Коломойский предрек российские танки в Польше
Коломойский предрек российские танки в Польше 4
Видео
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
02:04
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Политика Другое
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
04:56
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Армия В мире
«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ
01:00
«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ
Политика
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
02:40
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
Армия Войска
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
00:57
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
Происшествия Статьи
Концерты Галкина могут запретить
01:08
Концерты Галкина могут запретить
Шоу-бизнес
ЧП в «Артеке»: появились первые подробности
00:57
ЧП в «Артеке»: появились первые подробности
Происшествия
«Они — сильнее»: Коломойский захотел мира с Россией
01:06
«Они — сильнее»: Коломойский захотел мира с Россией
В мире Украина
Суд вернул Максаковой подаренную мужу квартиру
04:57
Суд вернул Максаковой подаренную мужу квартиру
Происшествия Общество
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
03:59
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии